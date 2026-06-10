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Ex-UFC menospreza Alex Poatan em discussão de melhor de todos os tempos

Matt Brown discorda de Dana White e afirma que brasileiro está longe de posto

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 12:49
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Poatan sai em busca de terceiro título no UFC em 2026 (Foto: Reprodução/Instagram: @alexpoatanpereira)
Poatan sai em busca de terceiro título no UFC em 2026 (Foto: Reprodução/Instagram: @alexpoatanpereira)

A possibilidade de Alex Poatan se tornar campeão em três categorias diferentes do UFC não convence Matt Brown. O ex-lutador afirmou que o brasileiro está longe da discussão pelo posto de maior de todos os tempos e discordou da avaliação feita por Dana White. Para o veterano, o sucesso de Poatan não deve ser confundido com o debate sobre quem é o GOAT do MMA.

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    A discussão para definir quem é o "GOAT" ("greatest of all time", em inglês), ou o melhor de todos os tempos, atravessa diferentes modalidades esportivas. No MMA, o debate ganhou força novamente por causa de Alex Poatan. Enquanto alguns enxergam o brasileiro como candidato ao posto, outros acreditam que ele ainda está distante desse patamar.

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    Dono de cinturões nos pesos médios e meio-pesados, Alex se consolidou entre os principais nomes do MMA na atualidade. Nem mesmo um possível terceiro título no UFC, porém, seria suficiente para colocá-lo na discussão pelo posto de maior de todos os tempos, segundo Brown. O ex-lutador minimizou os argumentos favoráveis ao brasileiro e discordou publicamente do mandatário.

    — É conversa de promotor. Bem simples, e podemos reduzir a isso. É o Dana falando o que ele deveria falar. Ninguém está realmente acreditando nisso. Talvez algum fã brasileiro que não assiste realmente ao UFC esteja engolindo isso, mas eu não acho que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento esteja acreditando nisso — disse o ex-lutador, em entrevista ao podcast "The Fighter vs The Writer",

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    O sucesso de Poatan, então, não deve ser confundido com o debate sobre quem é o maior lutador da história. Na visão do veterano, conquistar cinturões em diferentes categorias aumenta o legado do brasileiro, mas não o coloca automaticamente no topo da discussão pelo posto de GOAT. O ex-UFC defendeu que os dois conceitos precisam ser analisados de forma separada.

    Dana White em defesa de Poatan

    Em entrevista à revista "Forbes", Dana White elevou ainda mais as expectativas para o confronto. Segundo o presidente do UFC, uma vitória de Poatan sobre Ciryl Gane no UFC Casa Branca colocaria o brasileiro à frente de Jon Jones na discussão pelo posto de maior lutador de todos os tempos.

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    — Se o Alex Poatan ganhar o terceiro título mundial naquela noite, ele passa o Jon Jones e se torna o maior de todos os tempos — declarou o dirigente.

    A declaração chamou atenção por envolver justamente Jon Jones, nome frequentemente apontado por especialistas e fãs como um dos maiores atletas da história do MMA. Caso conquiste o cinturão interino dos pesos-pesados, Poatan se tornará o primeiro lutador do UFC a alcançar títulos em três categorias diferentes.

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    FICHA TÉCNICA
    UFC Freedom 250

    📆 Data: 14 de junho de 2025
    ⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

    Card Completo - 21h

    Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje
    Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane
    Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi
    Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler
    Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus
    Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

    Alex Poatan é bicampeão do UFC (Foto: Divulgação / UFC)
    Alex Poatan é bicampeão do UFC (Foto: Divulgação / UFC)

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