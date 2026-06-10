Topuria ameaça Gaethje antes de UFC Casa Branca: 'Vou te destruir' Os campeões elevaram o tom antes da disputa pelo cinturão dos leves (até 70 kg)

O clima entre Ilia Topuria e Justin Gaethje esquentou de vez na semana do UFC Freedom 250, nome oficial do UFC Casa Branca. Protagonistas da luta principal do evento deste domingo (14), os campeões trocaram provocações nas redes sociais e envolveram até familiares na discussão. A disputa, que promete muita emoção, unificará os títulos – linear e interino – dos leves (até 70,3 kg).

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A oportunidade de Gaethje conquistar o cinturão interino surgiu durante o período de afastamento de Topuria. Na época, o georgiano lidava com questões pessoais relacionadas ao processo de divórcio e optou por priorizar a família. O tema voltou ao centro das atenções após ser utilizado pelo norte-americano durante uma troca de farpas nas redes sociais.

Ao comentar a personalidade do rival, o norte-americano fez referência ao antigo relacionamento do rival e afirmou que também teria tomado a decisão de encerrar o casamento. A declaração rapidamente ganhou repercussão entre os fãs e aumentou a tensão para o confronto deste fim de semana.

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— Esse cara é só um personagem. Ele se chama de rei e acha que é um Deus. Não consigo imaginar ficar no mesmo ambiente que ele por 30 minutos ouvindo ele falar de si mesmo. Tudo o que posso dizer é o seguinte: eu também o deixaria. Nem ferrando eu aguentaria as besteiras dele — disse Gaethje.

A resposta de Topuria veio rapidamente. O georgiano saiu em defesa da ex-esposa e da mãe de sua filha, acusou o rival de ultrapassar os limites da rivalidade esportiva. Gaethje, porém, manteve o tom das provocações e voltou a atacar o adversário. O campeão interino argumentou que Topuria iniciou a troca de ataques ao responder comentários direcionados ao seu pai.

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— Provando meu ponto. Seu pirralho mimado e insuportável. Nunca disse uma palavra sobre sua esposa. Quer falar com meu pai e depois agir como se eu tivesse passado dos limites? Já estamos brigando, amigão — escreveu o norte-americano.

Topuria não deixou a última mensagem sem resposta. Além de voltar a mencionar o pai de Gaethje, o georgiano prometeu resolver a rivalidade dentro do octógono e fez uma ameaça direta ao adversário.

— Você devia ter mantido seu pai fora disso. Foi ele quem me chamou de baixinho e disse que você me pegaria, tudo isso enquanto segurava uma cerveja na mão. Aí você começou a falar do meu divórcio. Quando eu te colocar para dormir e você estiver lá deitado ao lado da rosa, eu vou olhar para o seu pai e fazer uma pergunta simples: "Quem é o baixinho agora?". Eu vou te destruir, Justin — respondeu o campeão.

O UFC Casa Branca foi anunciado como parte das comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. A luta co-principal da noite colocará frente a frente Alex Poatan e Ciryl Gane na disputa pelo cinturão interino dos pesos-pesados. O card ainda contará com outros cinco confrontos confirmados, com destaque para dois brasileiros: Diego Lopes e Mauricio Ruffy.

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FICHA TÉCNICA

UFC Freedom 250

📆 Data: 14 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Completo - 21h

Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje

Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane

Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

Alex Poatan é bicampeão do UFC (Foto: Divulgação / UFC)

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