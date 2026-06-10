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João Fonseca vê posição no ranking da ATP ficar em risco

Norte-americano ameaça top 25 de brasileiro em torneio de grama

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 11:18
Supervisionado porThiago Fernandes,
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A frustração de João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
A frustração de João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

João Fonseca alcançou uma marca histórica ao chegar às quartas de final de Roland Garros e garantir, provisoriamente, a 25ª colocação no ranking da ATP. No entanto, a posição do brasileiro pode ser ameaçada já nesta semana durante a disputa do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha.

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    O responsável pela pressão é o norte-americano Frances Tiafoe, atual número 26 do mundo. Nesta terça-feira (9), o americano estreou com vitória sobre o alemão Daniel Altmaier por 7/6 (7/3), 4/6 e 6/4, avançando às oitavas de final do torneio disputado em quadras de grama.

    A vitória foi a primeira de Tiafoe desde sua participação em Roland Garros e também marcou sua estreia na temporada de grama, superfície que antecede Wimbledon.

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    Como Tiafoe pode ultrapassar João Fonseca?

    Com a campanha em Stuttgart, Tiafoe segue vivo na disputa por uma posição à frente de João Fonseca no ranking mundial. Caso avance até as semifinais do ATP 250, o americano alcançará 1.780 pontos, superando a pontuação do brasileiro e assumindo a 25ª colocação da ATP.

    A atualização oficial do ranking será divulgada apenas na próxima segunda-feira (15), após o encerramento dos torneios da semana.

    João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o norueguês Casper Ruud (Foto: André Ferreira / FFT)
    João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o norueguês Casper Ruud (Foto: André Ferreira / FFT)

    Qual o próximo torneio de João Fonseca?

    Após a campanha em Roland Garros, João Fonseca voltará às quadras no ATP 500 de Halle, na Alemanha, dando início à sua temporada de grama. O torneio contará com grandes nomes do circuito, entre eles o alemão Alexander Zverev, atual campeão de Roland Garros, que jogará diante da torcida local, e o cazaque Alexander Bublik, atual defensor do título em Halle.

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    ➡️ João Fonseca assume 1º lugar da América do Sul e quebra escrita de 11 anos

    O qualificatório terá início no dia 13 de junho, mesma data em que será realizado o sorteio da chave principal. As vagas restantes serão definidas no dia 14, com partidas a partir das 6h (de Brasília). Já a chave principal começa em 15 de junho, enquanto a final está marcada para o dia 21, às 10h30 (de Brasília). A decisão de duplas ocorrerá no mesmo dia, às 8h.

    Esta será a segunda participação de João Fonseca no ATP de Halle. Em 2025, o brasileiro acabou eliminado na estreia após uma partida decidida em três sets e com dois tie-breaks.


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