WSL marca ano mais abrangente da história da liga e atinge 80 milhões de fãs globais em 2025

A World Surf League (WSL) anunciou resultados significativos de audiência e engajamento referentes à temporada de 2025. Dados divulgados pela Nielsen confirmam a ascensão cultural do surfe profissional e o crescimento da base global de fãs, consolidando o último ano como o mais abrangente da história da liga. Números refletem a consolidação do surfe profissional no mainstream e destacam o engajamento do público brasileiro.

A World Surf League (WSL) anunciou resultados significativos de audiência e engajamento referentes à temporada de 2025, consolidando o período como o mais abrangente da história da entidade. Dados da Nielsen apontam crescimento consistente no alcance global e no envolvimento dos fãs com o surfe profissional.

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Segundo o CEO da liga, Ryan Crosby, o cenário reforça o potencial de expansão do esporte. Ele também projetou uma evolução ainda maior para 2026.

— Com crescimento contínuo em transmissões, streaming e redes sociais, a última temporada confirma que o surfe competitivo possui escala relevante – e ainda há oportunidades pela frente — disse.

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— Nossa audiência não está apenas crescendo; ela está se engajando por mais tempo, compartilhando mais e retornando evento após evento com ainda mais paixão. Com a temporada de 2026 já em andamento, a WSL se baseia em seu ano mais completo de crescimento de audiência e distribuição, elevando o esporte a novos patamares no cenário global.

Crescimento global em números

Somando plataformas lineares e digitais, a WSL alcançou 80 milhões de pessoas em 2025 — um aumento de 39% em relação ao ano anterior. O consumo também cresceu em profundidade: foram 20,3 milhões de horas assistidas, sendo 75% ao vivo e 25% sob demanda, avanço de 19%.

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A média de audiência ao vivo por etapa chegou a 2,5 milhões de espectadores, enquanto o pico ocorreu nas finais do Championship Tour (CT Finals), que atingiram 45 milhões de pessoas no digital.

O ecossistema direto ao consumidor e o streaming lideraram o crescimento. Em 2025, as transmissões no YouTube e nas plataformas próprias da WSL registraram um aumento de 17% no número de espectadores únicos por evento. Nas redes sociais, o conteúdo da liga gerou 1,5 bilhão de impressões, um aumento de 46% em relação à temporada de 2024, 849 milhões de visualizações de vídeo, crescimento de 31%, e aumento de 28% no número de inscritos no YouTube, reforçando a expansão do ecossistema ao consumidor da liga.

Brasil como protagonista

Reforçando o momento positivo já no início de 2026, a etapa de abertura do Championship Tour em Bells Beach apresentou forte engajamento, com destaque para o Brasil. Mesmo diante de um fuso horário desfavorável, o público brasileiro respondeu por 43% da audiência ao vivo nos canais próprios da WSL no "Finals Day", enquanto a Austrália representou a segunda maior fatia (27%), evidenciando o peso crescente do país no consumo global do surfe.

O forte desempenho de audiência reflete a consolidação do surfe profissional no mainstream, impulsionado por atletas de classe mundial, eventos em destinos icônicos ao redor do mundo e um modelo de distribuição integrado que alcança os fãs onde quer que consumam esportes.

— Os números reforçam o protagonismo do Brasil dentro do ecossistema global da WSL. Mesmo com desafios como o fuso horário, o fã brasileiro segue extremamente engajado, acompanhando, interagindo e impulsionando o crescimento da liga na região — afirmou Ivan Martinho, presidente da WSL América Latina.

Próxima etapa do circuito

O elenco de 2026 conta com o retorno de campeões mundiais como o brasileiro Gabriel Medina, Stephanie Gilmore (AUS) e Carissa Moore (HAW). A segunda etapa do circuito acontece em Margaret River, na Austrália, programada para receber os melhores surfistas do mundo entre os dias 16 e 26 de abril.

Gabriel Medina - WSL (Foto: Beatriz Ryder/WSL)

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