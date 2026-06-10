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Quem são os maiores campeões da Liga das Nações de Vôlei Masculino?

Em 2026, Seleção Brasileira busca se igualar aos maiores vencedores

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Itália e Polônia se enfrentaram pela final da VNL (Foto: Divulgação/Volleyball World)
Atual campeã, Polônia é a maior campeã com dois títulos, ao lado de França e Rússia (Foto: Divulgação/Volleyball World)

As atenções dos "vôleifãs" se voltam para a Liga das Nações de Vôlei Masculino a partir desta quarta-feira (10), quando começa mais uma edição do torneio anual de seleções. Em sete anos, o campeonato já consagrou quatro campeões diferentes: Polônia, França, Rússia e Brasil.

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    • Campeão em 2021, o Brasil busca se igualar aos rivais europeus em número de títulos em 2026. Polônia e França são as únicas que brigam pelo tricampeonato, já que a seleção russa segue banida das competições internacionais de vôlei desde 2022 por decisão da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). A punição foi aplicada por conta da invasão militar do país à Ucrânia, em fevereiro daquele ano.

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    Veja todos os campeões da VNL Masculina ano a ano

    Rússia - 2018

    Comemoração da Rússia na Liga das Nações
    Comemoração da seleção russa (Foto: Divulgação/FIVB)

    A Rússia se sagrou a primeira campeã da Liga das Nações ao bater a França na final em sets diretos, em Lille, na casa do adversário. Em 19 partidas, foram 15 vitórias e quatro derrotas dos russos.

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    O time ainda contava com remanescentes do ouro olímpico de Londres 2012, como o oposto Mikhaylov, MVP da edição de estreia da VNL, e o central Muserskiy, eleito para a seleção do campeonato. Além deles, Volkov também recebeu o prêmio individual de melhor ponteiro.

    Rússia - 2019

    Presidente da FIVB, Ary Graça entrega o troféu da VNL à seleção russa (Foto: Reprodução)
    Presidente da FIVB, Ary Graça entrega o troféu da VNL à seleção russa (Foto: Divulgação/FIVB)

    Em 2019, a seleção russa repetiu a campanha de 15 vitórias em 19 jogos e voltou a conquistar a VNL em território adversário. Dessa vez, o título foi sobre os Estados Unidos, por 3 sets a 1, em Chicago.

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    Volkov foi eleito novamente como melhor ponteiro do campeonato, enquanto o central Iakovlev fez sua primeira aparição na seleção ideal.

    Brasil - 2021

    Jogadores da Seleção Brasileira comemoram título da VNL (Foto: Divulgação/FIVB)
    Jogadores da Seleção Brasileira comemoram o título da VNL (Foto: Divulgação/FIVB)

    Após o cancelamento da edição de 2020 devido à pandemia da Covid-19, o torneio voltou a ser disputado no ano seguinte, na "bolha" de Rimini, na Itália. Em meio à tensão pré-Olimpíadas de Tóquio e às diversas restrições impostas pela organização para evitar o contágio do vírus, a Seleção Brasileira ganhou seu primeiro e único título até hoje.

    A trajetória ganhou um peso ainda maior por conta do drama vivido por Renan Dal Zotto. À época técnico da Seleção, ele passou mais de um mês internado para tratar complicações graves da Covid-19 e não pôde comandar o time, sendo substituído pelo auxiliar Carlos Schwanke.

    O Brasil liderou a fase classificatória com 13 vitórias em 15 partidas, perdendo apenas para França e Rússia por 3 sets a 0 em ambos os jogos. No final four, devolveu o placar contra os franceses na semifinal e superou a Polônia por 3 a 1 na decisão.

    Quatro brasileiros foram escolhidos para a seleção do campeonato: o ponteiro Leal, o central Maurício Souza, o líbero Thales e o oposto Wallace, que também foi eleito MVP.

    França - 2022

    França é campeã da Liga das Nações 2022 (Foto: Volleyball World)
    França é campeã da Liga das Nações 2022 (Foto: Volleyball World)

    Na edição que marcou a volta do público aos ginásios, a Liga das Nações teve um campeão inédito. Atual campeã olímpica, a França comemorou o seu primeiro título da VNL depois de vencer os Estados Unidos por 3 sets a 1.

    Sob o comando do italiano Andrea Giani, Les Bleus tiveram 12 vitórias e três derrotas em sua campanha. Os franceses dominaram as premiações individuais com cinco honrarias, com destaque para Earvin N'Gapeth, melhor ponteiro e MVP da competição.

    Polônia - 2023

    Polônia é campeã da Liga das Nações 2023 (Foto: Volleyball World)
    Polônia é campeã da Liga das Nações 2023 (Foto: Volleyball World)

    País-sede das finais, a Polônia contou com o apoio da torcida para conquistar sua primeira VNL, em Gdansk. Na final, os comandados de Nikola Grbic bateram os Estados Unidos por 3 sets a 1.

    A equipe, que somou 13 vitórias e duas derrotas em sua campanha, elegeu quatro jogadores para a seleção do torneio. Entre eles, o líbero Pawel Zatorski, que também recebeu o prêmio de MVP.

    França - 2024

    França campeã da Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2024
    França é bicampeã da VNL (Foto: Volleyball World)

    Após sofrer quatro derrotas em 12 jogos na primeira fase, a seleção francesa trilhou o caminho do bicampeonato na VNL e levou o troféu depois de bater o Japão por 3 sets a 1 na decisão. A conquista antecedeu o segundo ouro olímpico dos Les Bleus em casa, nos Jogos de Paris.

    Jean Patry foi eleito melhor oposto pela segunda vez, enquanto o levantador Antoine Brizard recebeu os prêmios de melhor levantador e MVP. O central Nicolas Le Goff também apareceu na seleção do torneio.

    Polônia - 2025

    Seleção polonesa ergue o troféu da VNL 2025 (Foto: Volleyball World)
    Seleção polonesa ergue o troféu da VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

    No ano passado, a Polônia repetiu o feito dos franceses e, depois de quatro reveses na fase classificatória, entrou para o hall dos bicampeões. Na final, bateu a Itália em sets diretos.

    A seleção polonesa teve, entre os destaques da campanha que levou ao segundo título, Jakub Kochanowski, que recebeu o segundo prêmio de melhor central e o primeiro de MVP; e o cubano naturalizado polonês Wilfredo León, eleito melhor ponteiro.

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    Quadro de medalhas da VNL Masculina

    1º - Polônia - 🥇🥇🥈🥉🥉🥉

    2º - França - 🥇🥇🥈🥉

    3º - Rússia - 🥇🥇

    4º - Brasil - 🥇🥉

    5º - Estados Unidos - 🥈🥈🥈🥉

    6º - Japão - 🥈🥉

    7º - Itália - 🥈

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    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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