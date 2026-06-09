Sinner faz exames para investigar desgaste em Roland Garros O italiano está aproveitando alguns dias de folga para retomar boa condição física

O atual número 1 do mundo, Jannik Sinner, passou por exames nesta terça-feira (09) para entender as dificuldades físicas enfrentadas em Roland Garros. O italiano passou por um dia de testes no Hospital San Raffaele, em Milão, na Itália.

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Os exames serviram para investigar as possíveis causas dos problemas sofridos em Roland Garros na partida contra Juan Manuel Cerúndolo. Segundo o Spazio Tennis, o estado de saúde de Sinner é considerado ótimo, com retorno aos treinos programado para a próxima quarta-feira (10).

De acordo com o Adnkronos, os exames realizados por Sinner foram hematquímicos, controles gerais e mais específicos, incluindo também cardiológicos. Contudo, não é certo se o tenista retornará amanhã ao San Raffaele para outros exames antes de retomar os treinamentos.

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Sinner passou mal em Roland Garros

Jannik Sinner foi eliminado de virada pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo, que venceu por 3 sets a 2 e avançou no Grand Slam francês. O italiano vinha de uma sequência de 30 vitórias consecutivas, e o resultado entrou para a lista das maiores zebras da história do torneio.

O número 1 do mundo parecia ter a classificação encaminhada ao vencer os dois primeiros sets por 6/3 e 6/2, e abrir 5/1 no terceiro set. Contudo, Sinner começou a passar mal e perdeu rendimento drasticamente, o que colocou Cerúndolo de volta ao jogo.

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- Na metade do terceiro set, mesmo jogando um grande tênis, sentia que estava perdendo energia. Eu lutei, começando a me sentir muito tonto. Tentei sacar para fechar, mas não tinha muita energia.

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