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Sinner faz exames para investigar desgaste em Roland Garros

O italiano está aproveitando alguns dias de folga para retomar boa condição física

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
09/06/2026 11:48
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jannik Sinner comemora vitória na semifinal do Aberto de Roma (Foto: ANDREAS SOLARO / AFP)
Jannik Sinner comemora vitória na semifinal do Aberto de Roma (Foto: ANDREAS SOLARO / AFP)

O atual número 1 do mundo, Jannik Sinner, passou por exames nesta terça-feira (09) para entender as dificuldades físicas enfrentadas em Roland Garros. O italiano passou por um dia de testes no Hospital San Raffaele, em Milão, na Itália.

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    • ➡️ Cerúndolo confessa ter tido sorte contra Sinner em Roland Garros

    Os exames serviram para investigar as possíveis causas dos problemas sofridos em Roland Garros na partida contra Juan Manuel Cerúndolo. Segundo o Spazio Tennis, o estado de saúde de Sinner é considerado ótimo, com retorno aos treinos programado para a próxima quarta-feira (10).

    De acordo com o Adnkronos, os exames realizados por Sinner foram hematquímicos, controles gerais e mais específicos, incluindo também cardiológicos. Contudo, não é certo se o tenista retornará amanhã ao San Raffaele para outros exames antes de retomar os treinamentos.

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    Sinner passou mal em Roland Garros

    Jannik Sinner foi eliminado de virada pelo argentino Juan Manuel Cerúndolo, que venceu por 3 sets a 2 e avançou no Grand Slam francês. O italiano vinha de uma sequência de 30 vitórias consecutivas, e o resultado entrou para a lista das maiores zebras da história do torneio.

    O número 1 do mundo parecia ter a classificação encaminhada ao vencer os dois primeiros sets por 6/3 e 6/2, e abrir 5/1 no terceiro set. Contudo, Sinner começou a passar mal e perdeu rendimento drasticamente, o que colocou Cerúndolo de volta ao jogo.

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    - Na metade do terceiro set, mesmo jogando um grande tênis, sentia que estava perdendo energia. Eu lutei, começando a me sentir muito tonto. Tentei sacar para fechar, mas não tinha muita energia.

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