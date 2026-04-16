Com Medina, seis brasileiros avançam às oitavas em etapa de Margaret River
A próxima chamada para a disputa em Margaret River está prevista para acontecer nesta quinta (16) às 19h50 (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
A elite do surfe mundial testemunhou o destaque brasileiro nas ondas de Margaret River na madrugada desta quinta-feira (16). Seis atletas do país garantiram vaga nas oitavas de final da etapa australiana da WSL após performances sólidas no Round 2. O grande destaque foi Samuel Pupo, que registrou o maior somatório entre os compatriotas ao despachar o americano Cole Houshmand por expressivos 15.50 a 7.17.
Mais Esportes
Mais Esportes
Mais Esportes
Os donos da madrugada
Além do brilho de Samuel, a consistência marcou o avanço das demais estrelas do país. O tricampeão mundial Gabriel Medina não deu chances ao mexicano Alan Cleland, somando 13.16 contra 8.50, enquanto Italo Ferreira garantiu sua vaga em uma bateria decidida no detalhe, superando o marroquino Ramzi Boukhiam por apenas 0.14 de diferença. Na mesma toada, Yago Dora bateu o anfitrião Jacob Willcox em um confronto equilibrado, e a dupla formada por João Chianca e Miguel Pupo carimbou o passaporte ao vencerem, respectivamente, Jake Marshall e Morgan Cibilic, selando o ciclo de vitórias brasileiras.
Despedida de Toledo e duelo de brasileiros
Nem tudo foi celebração no mar australiano. A surpresa foi a eliminação de Filipe Toledo, que caiu diante de George Pittar por uma diferença de apenas 0.87 pontos. O Brasil também perdeu Alejo Muniz, superado por Ethan Ewing, e Mateus Herdy, que já havia se despedido precocemente na triagem após sofrer uma virada de Jack Thomas nos minutos finais.
O sorteio da próxima fase reserva fortes emoções e um encontro inevitável: Italo Ferreira e João Chianca se enfrentarão em um duelo direto, o que garante, ao menos, um brasileiro nas quartas de final. Outros confrontos de peso incluem Medina contra o local Jack Robinson e Miguel Pupo diante de Ethan Ewing, em uma oportunidade de vingar a eliminação de Alejo Muniz.
Luana Silva é a esperança no feminino
Entre as mulheres, o cenário é de resistência solitária. Luana Silva é a única representante brasileira viva na competição e enfrentará a australiana Sophie McCulloch na bateria 6 do Round 2. A rodada feminina também foi marcada pela queda de um ícone; a multicampeã Stephanie Gilmore deu adeus ao torneio após ser superada pela jovem Erin Brooks em uma disputa decidida por décimos.
Baterias das oitavas de final
Masculina
- Samuel Pupo (BRA) x Kanoa Igarashi (JPN)
- Liam O'Brien (AUS) x Joel Vaughan (AUS)
- Crosby Colapinto (USA) x Griffin Colapinto (USA)
- Gabriel Medina (BRA) x Jack Robinson (AUS)
- Yago Dora (BRA) x Connor O'Leary (JPN)
- George Pitta (AUS) x Leonardo Fioravanti (ITA)
- Ítalo Ferreira (BRA) x João Chianca (BRA)
- Ethan Ewing (AUS) x Miguel Pupo (BRA)
Feminina
- Gabriella Bryan (HAW) x Yolanda Hopkins (POR)
- Bettylou Sakura Johnson (HAW) x Sawyer Lindbald (USA)
- Caroline Marks (USA) x Francisca Veselko (POR)
- Lakey Peterson (USA) x Erin Brooks (CAN)
- Molly Picklum (AUS) x Sally Fitzgibbons (AUS)
- Luana Silva (BRA) x Sophie McCulloch (AUS)
- Caitlin Simmers (USA) x Vahine Fierro (FRA)
- Isabella Nichols (AUS) x Carissa Moore (HAW)
Tudo sobre
