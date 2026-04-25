Em jogo dramático, Praia Clube bate Sesc Flamengo e é finalista da Superliga

Nesta sexta-feira (24), o ginásio do Maracanãzinho estava lotado de torcedores do Sesc Flamengo que tinham a esperança de ver seu time de volta à final da Superliga Feminina. Mas o Praia Clube estragou a noite dos torcedores do Rubro-Negro. A equipe mineira venceu por 3 sets a 2 (25/23, 36/34, 22/25, 11/25 e 15/13) e cravou sua vaga na decisão. O jogo foi o terceiro e decisivo da série de melhor de três entre as equipes.



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Na grande decisão da Superliga, o Praia Clube terá pela frente o Minas. A equipe campeã será decidida em jogo único, em partida marcada para o dia 3 de maio, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

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Destaques



Fingall foi a maior pontuadora e também eleita a melhor em quadra na final. O desempenho da oposta foi o termómetro do Praia. 24 desses 31 pontos vieram nos dois primeiros sets. Depois, foram apenas 7 pontos nos últimos três. Para sorte do Praia, Caffrey, que fazia uma partida abaixo do esperado, foi bem justamente no set decisivo.



Pelo lado do Sesc Flamengo, Simone Lee (23), Tainara (23) e Helena (22) dividiram o protagonismo, cada uma sendo importante em determinados momentos da partida. Na reta final do tie-break, a rede rubro-negra empancou justamente quando Simone cruzava com Macris, que tem o bloqueio mais baixo. A ponteira, melhor pontuadora de toda Superliga, errou ataques decisivos.

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Como foi o jogo válido pela semi da Superliga?

1º SET

O ponto que abriu o jogo decisivo foi de Caffrey, pela entrada de rede, mas logo ficou tudo empatado com erro de saque de Macris. O Sesc Flamengo abriu 5 a 3 em ponto de bloqueio de Lorena, levantando a torcida, que transformou o Maracanãzinho em um verdadeiro caldeirão. Na sequência, foi o Praia Clube que construiu uma vantagem de dois pontos, no 9 a 7, após Adenízia fechar as portas para Simone Lee.

A partir daí, a parcial seguiu parelha, como esperado para o confronto. No 15 a 11, depois de ace de Caffrey, o Praia Clube chegou à maior distância da partida até então. Neste momento, Bernardinho parou o jogo pela primeira vez e fez uma troca de ponteiras: Karina no lugar de Simone Lee. Depois disso, com dois bloqueios seguidos - um de Lorena e outro de Tainara -, o Rubro-Negro diminuiu a diferença para um ponto (15 a 14) e protagonizou a virada, para delírio da torcida.

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Embalado, o Sesc Flamengo chegou à "casa dos 20" com dois à frente, mas viu o Praia Clube empatar no 22 a 22, com ponto de Fingall pela saída de rede. Após isso, Bernardinho voltou com Simone Lee no lugar de Karina. A ponteira sacou na rede e deu o set point ao adversário. O Praia Clube não desperdiçou e logo fechou a parcial em 25 a 23.



2º SET

O Sesc Flamengo voltou para a segunda parcial em bom ritmo e abriu 4 a 1. No entanto, cometeu erros que levaram o Praia Clube a chegar ao empate no 5 a 5. No ponto seguinte, Bernardinho fez uma troca de levantadoras: Vivian no lugar de Giovana. Após isso, o Rubro-Negro foi capaz de segurar uma vantagem de dois pontos, o que teve fim no 10 a 10.

A equipe mineira virou no 12 a 11 e se manteve à frente no placar, abrindo 15 a 12 e forçando Bernardinho a pedir tempo. Na volta, Fingall se manteve no saque, mas viu o Rubro-Negro voltar a rodar com Tainara pela saída - 16 a 13. O Praia Clube não se abalou e, imponente nas viradas de bola, chegou na reta mais importante do set com um 20 a 16 favorável.

A ponteira Helena ataca durante a semifinal entre Sesc Flamengo e Praia Clube (Foto: Reprodução/ Instagram)

Porém, a passagem de Vivian pelo saque não deu vida fácil à equipe mineira, que viu a vantagem ser reduzida para dois pontos - 20 a 18. Neste momento, Rui Moreira parou o jogo. Na volta, o Sesc Flamengo melhorou a eficiência nos ataques e chegou ao empate no 23º ponto, com Helena, explodindo a torcida no Maracanãzinho. A reta final foi dramática, com direito a vários set points para ambos os lados, e terminou apenas no 36 a 34, após 48 minutos disputados. O Praia Clube venceu ataque de Fingall, que dificultou a defesa de Tainara, e abriu 2 a 0 na partida.

3º SET

Para cravar a vaga na final da Superliga, o Praia Clube iniciou o terceiro set em ótimo ritmo e abriu 6 a 2, contra um Sesc Flamengo que se mostrou com dificuldades. Com brilho das ponteiras, o Rubro-Negro voltou a respirar na partida e diminuiu a distância para dois pontos, no 9 a 7. O empate veio no 11º, em ataque de Helena, e Rui Moreira pediu tempo. Na volta, sob os gritos da torcida, o Sesc Flamengo protagonizou a virada no 13 a 12.

A partir daí, a parcial seguiu acirrada no placar, e foi o Sesc Flamengo que chegou à reta mais importante do set no domínio - 21 a 18. A equipe se manteve à frente, se valendo de um organizado sistema de ataque-defesa. O Rubro-Negro desperdiçou o primeiro set point que teve, no 24 a 21, após Helena sacar na rede. Mas, logo na sequência, em ataque de Simone Lee, o Sesc Flamengo levou a parcial por 25 a 22, para delírio da torcida.

4º SET

Embalado pela vitória no set anterior, o Sesc Flamengo abriu 5 a 0 na quarta parcial, em passagem de Kirov pelo saque. A sequência foi quebrada por bloqueio de Adenízia em cima de Juju, pelo meio. Isso não abalou o Rubro-Negro, que continuou dominante e chegou a ter 9 a 1, após ace de Taianara.

Com vantagens consideráveis ao longo de toda parcial, como um 13 a 3, o Sesc Flamengo não levou sustos. Assim, o Rubro-Negro venceu por 25 a 11, em apenas 23 minutos, e levou a decisão da vaga na final da Superliga para o tie break.

5º SET

O quinto e decisivo set começou com erro de saque rubro-negro, mas o Sesc Flamengo logo fez 2 a 1. Na sequência, o bloqueio mineiro funcionou, e a equipe abriu 4 a 2, o que foi respondido à altura pelo time da casa. Em dois pontos de bloqueio consecutivos, o Rubro-Negro chegou ao empate.

Após isso, o Praia Clube igualou o placar no 6 a 6, ressaltando ainda mais o drama do confronto, que seguiu acirrado até o fim. Quem se deu melhor foi o Praia Clube. A equipe venceu por 15 a 13, fechou a partida em 3 sets a 2 e cravou sua vaga na final da Superliga.

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