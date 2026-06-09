logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Semana de corrida! F1 volta para GP de Barcelona em 2026

A etapa na Catalunha acontece entre os dias 12 e 14 de junho

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 11:38
Favorite o Lance! no Google
GP de Barcelona
GP de Barcelona, da Fórmula 1 (Foto: Mark Thompson)

Depois de um mês de maio com apenas duas corridas no calendário, a Fórmula 1 segue na fase mais intensa da temporada. O Grande Prêmio de Barcelona é a segunda das nove etapas que antecedem as férias de verão na Europa. Com isso, está abertura a tradicional sequência de GPs em solo europeu após uma breve passagem da categoria pelo continente americano.

  • Lance!

    Quem tem mais vitórias consecutivas na Fórmula 1? Veja o ranking

    Fórmula 1
    Há 14 horas
  • Hamilton empata recorde de Ayrton Senna em Mônaco

    Após 33 anos, Ayrton Senna ganha companhia em recorde de Mônaco

    Fórmula 1
    Há 23 horas
  • Kimi Antonelli comemorou a vitória no GP de Mônaco com um pulo no mar — Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP

    VÍDEO: Antonelli celebra vitória em Mônaco com mergulho no porto

    Fórmula 1
    Há 23 horas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Qual será a próxima etapa da F1?

    Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP de Barcelona-Catalunha durante os dias 12 a 14 de junho. A prova é realizada no Circuito da Catalunha, na Espanha, que receberá a sétima etapa do calendário. Essa será a segunda de uma sequência de nove corridas com transmissão na Globo.

    Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 156 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton assume a segunda posição com 90. O britânico da Mercedes, então, aparece em terceiro com 88 pontos.

    continua após a publicidade

    E os horários do GP de Barcelona-Catalunha?

    SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
    🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

    SÁBADO, 13 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    DOMINGO, 14 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

    Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)
    Pelotão em ação no GP da Espanha na Fórmula 1 2020 (Foto: McLaren)

    ➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

    🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fórmula 1Quem tem mais vitórias consecutivas na Fórmula 1? Veja o rankingHá 14 horas
    Hamilton empata recorde de Ayrton Senna em Mônaco
    Fórmula 1Após 33 anos, Ayrton Senna ganha companhia em recorde de MônacoHá 23 horas
    Kimi Antonelli comemorou a vitória no GP de Mônaco com um pulo no mar — Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP
    Fórmula 1VÍDEO: Antonelli celebra vitória em Mônaco com mergulho no portoHá 23 horas
    Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
    Fórmula 1Torcida ataca atuação de Audi e Bortoleto na F1: 'Não aprendeu a correr'Há 1 dia
    Charles Leclerc no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Yves Herman / POOL / AFP)
    Fórmula 1Charles Leclerc bate na F1 e amplia marca negativa em casaHá 1 dia
    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
    Fórmula 1Kimi Antonelli bate recorde de Verstappen com primeiro Grand Slam na F1Há 1 dia
    continua após a publicidade

    Mais LANCE!

    Kimi Antonelli no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
    Com sete abandonos, Kimi Antonelli conquista GP de Mônaco na F1
    Lewis Hamilton em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
    Volta a volta da corrida do GP de Mônaco na F1 2026
    Lewis Hamilton em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Mônaco neste domingo (7)
    Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)
    Bortoleto reconhece falha após batida em Mônaco: 'Custou a classificação'
    Kimi Antonelli conquista pole no GP de Mônaco pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
    Kimi Antonelli brilha e conquista pole inédita em Mônaco pela F1
    Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
    Gabriel Bortoleto sofre problema técnico e abandona classificação da F1
    Lewis Hamilton em ação no GP do Canadá da F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / POOL / AFP)
    Volta a volta da classificação do GP de Mônaco, sexta etapa da F1
    Frédéric Vasseur é o chefe de equipe da Ferrari (foto: AFP)
    Chefe da Ferrari se ausenta da F1 em Mônaco por problema de saúde
    O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera a temporada da Fórmula 1
    Antonelli desbanca Ferrari em último treino livre de Mônaco na F1
    Ayrton Senna - Mônaco
    Recordes tornaram Ayrton Senna o 'Rei de Mônaco' na F1
    Gabriel Bortoleto, da Audi, em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Mônaco neste sábado (6)
    Helio Castroneves deixando o cockpit de seu Dallara Honda na Indy 500
    Papo com Helio Castroneves: de uma maratona para a outra
    João Fonseca e Gabriel Bortoleto em Monte Carlo (Reprodução)
    Bortoleto convidou João Fonseca para assistir ao GP de Mônaco