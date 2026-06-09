Semana de corrida! F1 volta para GP de Barcelona em 2026 A etapa na Catalunha acontece entre os dias 12 e 14 de junho

Depois de um mês de maio com apenas duas corridas no calendário, a Fórmula 1 segue na fase mais intensa da temporada. O Grande Prêmio de Barcelona é a segunda das nove etapas que antecedem as férias de verão na Europa. Com isso, está abertura a tradicional sequência de GPs em solo europeu após uma breve passagem da categoria pelo continente americano.

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Qual será a próxima etapa da F1?

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no GP de Barcelona-Catalunha durante os dias 12 a 14 de junho. A prova é realizada no Circuito da Catalunha, na Espanha, que receberá a sétima etapa do calendário. Essa será a segunda de uma sequência de nove corridas com transmissão na Globo.

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 156 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton assume a segunda posição com 90. O britânico da Mercedes, então, aparece em terceiro com 88 pontos.

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E os horários do GP de Barcelona-Catalunha?

SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 13 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 14 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

Pelotão em ação no GP da Espanha na Fórmula 1 2020 (Foto: McLaren)

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