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Flamengo vence o União Corinthians e larga frente nos playoffs do NBB

Rubro-Negro passeia no segundo tempo e faz 102 a 72, no Maracanãzinho

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/04/2026
21:06
Atualizado há 0 minutos
Flamengo derrotou o União Corinthians no Maracanãzinho (Foto: Juliana Nascimento/Flamengo)
imagem cameraFlamengo derrotou o União Corinthians no Maracanãzinho (Foto: Juliana Nascimento/Flamengo)
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Após duas derrotas seguidas e ficar em quarto lugar na BCLA, na Argentina, o Flamengo fez as pazes com a vitória no NBB. No Maracanãzinho, na noite desta quarta-feira, os donos da casa derrotaram o União Corinthians, do Rio Grande do Sul, por 102 a 72, na partida de ida das oitavas de final, na abertura dos playoffs.

Os tropeços no torneio sul-americano custaram o cargo do técnico Sergio Hernandez. Nesta quarta, o auxiliar Fernando Pereira, o Fernandinho, assumiu o time. Terceiro melhor ataque do NBB, o Rubro-Negro empatou o primeiro quarto (23/23), venceu o segundo (28/23) e abriu boa vantagem no terceiro, fazendo 23/15. No quarto, o elenco carioca selou a vitória com os 28/11. Com 30 pontos, o argentino Negrete foi fundamental no triunfo e o cestinha da partida.

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Flamengo e União Corinthians voltam a se enfrentar no sábado, às 18h, em Santa Cruz do Sul. O clube que avançar enfrenta Brasília ou Caxias do Sul nas quartas de final.

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Todos confrontos dos playoffs do NBB e suas cidades

Franca (1º) x Botafogo (16º) - São Paulo e Rio de Janeiro
Pinheiros (2º) x Rio Claro (15º) - São Paulo
Minas (3º) x Cruzeiro (14º) - Minas Gerais
Brasília (4º) x Caxias do Sul (13º) - Distrito Federal e Rio Grande do Sul
Flamengo (5º) x União Corinthians (12º) - Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul
Corinthians (6º) x Unifacisa (11º) - São Paulo e Paraíba
Paulistano (7º) x Bauru Basket (10º) - São Paulo
São José (8º) x Mogi (9º) - São Paulo

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Flamengo derrotou o União Corinthians no Maracanãzinho (Foto: Juliana Nascimento/Flamengo)
Flamengo derrotou o União Corinthians no Maracanãzinho (Foto: Juliana Nascimento/Flamengo)

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