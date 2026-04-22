Flamengo vence o União Corinthians e larga frente nos playoffs do NBB

Após duas derrotas seguidas e ficar em quarto lugar na BCLA, na Argentina, o Flamengo fez as pazes com a vitória no NBB. No Maracanãzinho, na noite desta quarta-feira, os donos da casa derrotaram o União Corinthians, do Rio Grande do Sul, por 102 a 72, na partida de ida das oitavas de final, na abertura dos playoffs.



Os tropeços no torneio sul-americano custaram o cargo do técnico Sergio Hernandez. Nesta quarta, o auxiliar Fernando Pereira, o Fernandinho, assumiu o time. Terceiro melhor ataque do NBB, o Rubro-Negro empatou o primeiro quarto (23/23), venceu o segundo (28/23) e abriu boa vantagem no terceiro, fazendo 23/15. No quarto, o elenco carioca selou a vitória com os 28/11. Com 30 pontos, o argentino Negrete foi fundamental no triunfo e o cestinha da partida.

continua após a publicidade



Flamengo e União Corinthians voltam a se enfrentar no sábado, às 18h, em Santa Cruz do Sul. O clube que avançar enfrenta Brasília ou Caxias do Sul nas quartas de final.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Histórico recente e classificação apontam NBB sem zebras nos playoffs

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial



Todos confrontos dos playoffs do NBB e suas cidades

Franca (1º) x Botafogo (16º) - São Paulo e Rio de Janeiro

Pinheiros (2º) x Rio Claro (15º) - São Paulo

Minas (3º) x Cruzeiro (14º) - Minas Gerais

Brasília (4º) x Caxias do Sul (13º) - Distrito Federal e Rio Grande do Sul

Flamengo (5º) x União Corinthians (12º) - Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul

Corinthians (6º) x Unifacisa (11º) - São Paulo e Paraíba

Paulistano (7º) x Bauru Basket (10º) - São Paulo

São José (8º) x Mogi (9º) - São Paulo

continua após a publicidade

🏀 Aposte na vitória do seu time favorito no NBB

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável