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Copa do Mundo faz Globo escolher 'novo' narrador para Fórmula 1

Everaldo Marques sai da F1 para narrar jogos da Seleção Brasileira

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 08:56
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Everaldo Marques
Everaldo Marques é narrador do Grupo Globo desde o início de 2020 (Reprodução/Instagram)

Desde o sucesso da estreia, no GP da Austrália, a Globo manteve Everaldo Marques como principal narrador para a Fórmula 1. Enquanto isso, era Bruno Fonseca que assumia a responsabilidade nas transmissões do canal fechado. O início da Copa do Mundo de Seleções, porém, fará com que a emissora carioca unifique as equipes para as próximas etapas.

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    Ao todo, a F1 terá quatro etapas durante o Mundial de futebol, que acontece entre os dias 13 de junho e 19 de julho. Essas duas datas, inclusive, coincidem com os GPs de Barcelona e da Bélgica, respectivamente. No meio desse período, os fãs ainda poderão acompanhar o GP da Áustria, em 28 de junho, e o GP da Inglaterra, em 5 de julho.

    Após décadas com Galvão Bueno como voz principal da Seleção Brasileira, a Globo terá uma novidade na Copa de 2026. Após o diagnóstico de um problema de saúde de Luis Roberto, Everaldo Marques ganhou a oportunidade de comandar os jogos do Brasil. 

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    A etapa em Mônaco foi, então, a última de Evê antes de sua ida aos Estados Unidos para a Copa. A "dupla participação" do narrador pode ser vista já no último fim de semana. Após uma noite de sábado (6) com Brasil e Egito, o profissional precisou acordar cedo para narrar as emoções na pista de Monte Carlo.

    A principal categoria de automobilismo contará com Bruno Fonseca tanto no canal aberto quanto no SporTV. Será a primeira vez que a Globo utilizará formato unificado para as transmissões. Apesar da mudança na equipe, a programação segue o mesmo esquema desde o início da temporada: enquanto a TV fechada começa uma hora antes da largada, o tradicional "Canal 4" abre a transmissão próxima à corrida.

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    Próxima etapa da F1

    O próximo compromisso da F1 está marcado para os dias 12 a 14 de junho, quando acontece o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. A disputa volta a contar com três treinos livres, além da classificação tradicional no sábado, antes da prova principal. A corrida principal está marcada para as 10h (de Brasília) do domingo (14).

    Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)
    Pelotão em ação no GP da Espanha na F1 2020 (Foto: McLaren)

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