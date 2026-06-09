Alex Poatan vira 'nova' cara do UFC em promoção de evento na Casa Branca Assim como o curta, o card completo poderá ser assistido no Paramount+

Alex "Poatan" Pereira ganhou destaque na divulgação do UFC Casa Branca. Lançado nesta "Fight Week", o curta-metragem tem o brasileiro como protagonista para promover o evento que acontece no próximo domingo (14), nos jardins da residência presidencial dos Estados Unidos, em Washington. A produção foi divulgada pelo Paramount+, responsável pela transmissão do card.

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O vídeo apresenta uma narrativa inspirada na trajetória do ex-campeão e acompanha o lutador em uma jornada simbólica marcada por desafios e superação. A escolha de Poatan como principal rosto da campanha reforça o protagonismo do brasileiro em um dos eventos mais aguardados da temporada da organização. Nos últimos anos, ele se consolidou como um dos atletas mais populares do UFC.

A participação no curta acontece em meio à preparação para um dos maiores desafios da carreira. Na luta co-principal do UFC Casa Branca, Poatan enfrenta o francês Ciryl Gane pelo cinturão interino dos pesos-pesados. O combate marcará a estreia do brasileiro na categoria após deixar vago o título dos meio-pesados.

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Alex Poatan é bicampeão do UFC (Foto: Divulgação / UFC)

Além da oportunidade de conquistar um novo cinturão, o brasileiro também pode entrar para a história da organização. Caso vença Gane, Poatan se tornará o primeiro atleta do UFC a conquistar títulos em três divisões diferentes. Antes disso, ele já havia alcançado o topo das categorias dos pesos médios e dos meio-pesados.

O UFC Casa Branca foi anunciado como parte das comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. A luta principal da noite colocará frente a frente Ilia Topuria e Justin Gaethje na disputa pela unificação do cinturão dos pesos leves. O card ainda contará com outros cinco confrontos confirmados, com destaque para dois brasileiros: Diego Lopes e Mauricio Ruffy.

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➡️ Com Alex Poatan, UFC Casa Branca corre risco de ser cancelado; entenda

FICHA TÉCNICA

UFC Freedom 250

📆 Data: 14 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Completo - 21h

Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje

Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane

Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

🥊 Aposte em Alex Poatan no UFC

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