logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Alex Poatan vira 'nova' cara do UFC em promoção de evento na Casa Branca

Assim como o curta, o card completo poderá ser assistido no Paramount+

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 14:13
Favorite o Lance! no Google
Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)
Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

Alex "Poatan" Pereira ganhou destaque na divulgação do UFC Casa Branca. Lançado nesta "Fight Week", o curta-metragem tem o brasileiro como protagonista para promover o evento que acontece no próximo domingo (14), nos jardins da residência presidencial dos Estados Unidos, em Washington. A produção foi divulgada pelo Paramount+, responsável pela transmissão do card.

continua após a publicidade
  • Alex Poatan lutará no UFC 320 (Foto: Reprodução UFC)

    Semana de luta! Recorde de Poatan e dois cinturões em jogo marcam UFC Casa Branca

    Lutas
    Há 2 horas
  • Gabriel Bonfim em vitória sobre Belal Muhammad no UFC Vegas 118 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

    Brasileiro sobe seis posições do ranking do UFC; veja lista

    Lutas
    Há 3 horas
  • UFC Casa Branca terá a 'garra' em cima do octógono (Foto: Reprodução/UFC)

    Com Alex Poatan, UFC Casa Branca corre risco de ser cancelado; entenda

    Lutas
    Há 1 hora

    • ➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

    O vídeo apresenta uma narrativa inspirada na trajetória do ex-campeão e acompanha o lutador em uma jornada simbólica marcada por desafios e superação. A escolha de Poatan como principal rosto da campanha reforça o protagonismo do brasileiro em um dos eventos mais aguardados da temporada da organização. Nos últimos anos, ele se consolidou como um dos atletas mais populares do UFC.

    A participação no curta acontece em meio à preparação para um dos maiores desafios da carreira. Na luta co-principal do UFC Casa Branca, Poatan enfrenta o francês Ciryl Gane pelo cinturão interino dos pesos-pesados. O combate marcará a estreia do brasileiro na categoria após deixar vago o título dos meio-pesados.

    continua após a publicidade
    Alex Poatan é bicampeão do UFC (Foto: Divulgação / UFC)
    Alex Poatan é bicampeão do UFC (Foto: Divulgação / UFC)

    Além da oportunidade de conquistar um novo cinturão, o brasileiro também pode entrar para a história da organização. Caso vença Gane, Poatan se tornará o primeiro atleta do UFC a conquistar títulos em três divisões diferentes. Antes disso, ele já havia alcançado o topo das categorias dos pesos médios e dos meio-pesados.

    O UFC Casa Branca foi anunciado como parte das comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. A luta principal da noite colocará frente a frente Ilia Topuria e Justin Gaethje na disputa pela unificação do cinturão dos pesos leves. O card ainda contará com outros cinco confrontos confirmados, com destaque para dois brasileiros: Diego Lopes e Mauricio Ruffy.

    continua após a publicidade

    ➡️ Com Alex Poatan, UFC Casa Branca corre risco de ser cancelado; entenda

    FICHA TÉCNICA
    UFC Freedom 250

    📆 Data: 14 de junho de 2025
    ⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

    Card Completo - 21h

    Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje
    Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane
    Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi
    Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler
    Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus
    Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

    🥊 Aposte em Alex Poatan no UFC
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Alex Poatan lutará no UFC 320 (Foto: Reprodução UFC)
    LutasSemana de luta! Recorde de Poatan e dois cinturões em jogo marcam UFC Casa BrancaHá 2 horas
    Gabriel Bonfim em vitória sobre Belal Muhammad no UFC Vegas 118 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)
    LutasBrasileiro sobe seis posições do ranking do UFC; veja listaHá 3 horas
    UFC Casa Branca terá a 'garra' em cima do octógono (Foto: Reprodução/UFC)
    LutasCom Alex Poatan, UFC Casa Branca corre risco de ser cancelado; entendaHá 4 horas
    Alex Poatan na reta final de preparação para o UFC Casa Branca (Reprodução)
    LutasA seis dias do UFC Casa Branca, Poatan muda o visualHá 16 horas
    Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)
    LutasAlex Poatan critica comportamento de rival antes do UFC Casa BrancaHá 1 dia
    Arman Tsarukyan venceu a luta principal do (Foto: Divulgação / Reprodução UFC)
    LutasLutador aposta R$ 5,2 milhões contra Topuria no UFC Casa BrancaHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Brendan Allen vence Edmen Shahbahzyan no UFC Vegas 118 (Foto: Divulgação/ UFC)
    De camisa da Seleção: americano representa o Brasil e fatura R$ 512 mil no UFC
    Gabriel Bonfim venceu Randy Brown no UFC Vegas 111 (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)
    Brasileiro domina ex-campeão dos meio-médios no UFC Vegas 118; veja resultados
    Poatan quer subir para os pesados do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)
    Dana White vê Poatan acima de Jon Jones com vitória no UFC Casa Branca
    O brasileiro Charles Do Bronx comemora após vencer Max Holloway por decisão unânime na luta pelo cinturão BMF na T-Mobile Arena. (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)
    Charles do Bronx considera disputar 'nova' modalidade no UFC
    Alex Poatan na contagem regressiva para o UFC Casa Branca (Foto: Divulgação/UFC)
    Alex Poatan tem a receita para derrotar Gane no UFC Casa Branca
    Card oficial do UFC Vegas 118, com Belal Muhammad e Gabriel "Marretinha" Bonfim (Foto: Divulgação)
    Muhammad x Bonfim: confira card completo do UFC Vegas 118
    Alex Poatan no trailer de "Onslaught" (Foto: Reprodução)
    Alex Poatan estrela filme de ação em Hollywood; veja trailer
    Poatan focado em recuperar título do UFC (Foto: Reprodução Instagram Alex Poatan)
    Campeão do UFC busca bater mesmo feito de Alex Poatan
    Brasileiro ex-campeão despenca em ranking do UFC após derrota
    Gabriel Bonfim venceu luta principal em evento do UFC (Foto: Divulgação/UFC)
    Com Marretinha, conheça os oito brasileiros do card no UFC deste sábado (6)
    UFC Casa Branca terá a 'garra' em cima do octógono (Foto: Reprodução/UFC)
    Donald Trump crava sobre UFC Casa Branca: 'Maior de todos os tempos'
    Ex-campeão do ONE e do Bellator, Ben Askren chega em busca do cinturão do Ultimate (Foto: Getty Images)
    Após coma e transplante, ex-lutador do UFC anuncia retorno às lutas
    Tallison Teixeira, o Xicão, no UFC Macau (Foto: Reprodução/Instagram: @xicao_ufc)
    Brasileiro lamenta derrota no UFC Macau: 'Não é a primeira vez'