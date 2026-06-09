Semana de luta! Recorde de Poatan e dois cinturões em jogo marcam UFC Casa Branca Nas lutas principais, duas disputas: Poatan x Gane e Topuria x Gaethje

Depois do show de Gabriel Marretinha, os fãs não precisarão esperar quase nada para acompanhar mais um evento intenso: o UFC Casa Branca, nomeado oficial de UFC Freedom 250. A organização retorna, neste domingo (14), com duas disputas de cinturão – das categorias dos leves (até 70,3 kg) e pesados (até 120,2 kg). Em destaque, o brasileiro Alex Poatan pode alcançar um feito jamais visto no Ultimate.

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Antes do dia mais esperado, os lutadores passam ao menos quatro dias ao lado do UFC para cumprir uma sequência de compromissos. O primeiro é o famoso "media day", que costuma acontecer na quarta-feira, seguido da coletiva de imprensa do dia seguinte. As pesagens oficial e cerimonial seguem nas sextas, enquanto o evento fecha tudo no sábado.

A escalada das provocações entre Ilia Topuria e Justin Gaethje, que protagonizam a luta principal do UFC Freedom 250, chegou a atingir aos famíliares dos lutadores. Nesta luta, o que está em jogo é o título do peso-leve, unificando os cinturões linear e interino. A "criação" de um novo campeão se deu pelo afastamento do georgiano após problemas familiares.

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Campeão do UFC, Ilia Topuria defende título no UFC Casa Branca (Foto: Ian Maule/AFP)

No combate anterior, o duelo entre Alex Poatan e Cyril Gane traz de volta em evidência o cinturão dos pesados, que pertence a Tom Aspinall – fora da ativa por lesão. Essa será a primeira vez que os fãs poderão acompanhar a busca de um lutador pelo terceiro cinturão, em três divisões diferentes, no UFC. O brasileiro é ex-campeão dos médios (até 83,9 kg) e meio-pesados (até 93 kg) e espera conquistar o da categoria mais pesada.

Outros cinco combates estão confirmados para o UFC Casa Branca, que acontece no dia 14 de junho. Assim como Poatan, Mauricio Ruffy e Diego Lopes levam a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta Michael Chandler, enquanto o peso-pena encara Steve Garcia. Veja aqui o card completo.

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➡️ Com Alex Poatan, UFC Casa Branca corre risco de ser cancelado; entenda

FICHA TÉCNICA

UFC Freedom 250

📆 Data: 14 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 21h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Completo - 21h

Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje

Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane

Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

🥊 Aposte em Alex Poatan no UFC

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