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Zverev abandona entrevista ao ser questionado sobre violência doméstica

O alemão se irritou com perguntas do L'Équipe sobre acusações de ex-companheiras

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
09/06/2026 13:32
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O alemão Alexander Zverev na vitória na final de Roland Garros sobre o italiano Flávio Cobolli
O alemão Alexander Zverev na vitória na final de Roland Garros sobre o italiano Flávio Cobolli (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Após a conquista do primeiro Grand Slam da carreira, Alexander Zverev abandonou entrevista ao jornal esportivo francês L'Équipe. O alemão foi questionado sobre as acusações de duas ex-companheiras por violência doméstica e se irritou.

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    - Em primeiro lugar, este não é o tipo de entrevista para isso. Em segundo, você sabe que as acusações foram provadas falsas? Fiz tudo o que podia e minha inocência foi demonstrada. Acho que deveríamos parar por aqui.

    Apesar da fala, as acusações não foram provadas como falsas. Em seu último processo, Zverev e sua ex-companheira entraram em um acordo, em que o alemão aceitou pagar 200 mil euros para encerrar o caso, que já se estendia por meses. Antes da entrevista, o jornal já havia decidido não estampar Zverev em sua capa na segunda-feira (08) seguinte a Roland Garros, algo que não acontecia há cerca de 20 anos.

    A publicação oficial do L'Équipe dizia: "Alexander Zverev começou falando sobre sua vitória em Roland-Garros, seu primeiro título de Grand Slam. Em seguida, interrompeu a entrevista quando a conversa se voltou para as reservas expressas por alguns membros do público e da mídia, em função das alegações de violência doméstica".

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    Relembre os casos de violência do Zverev

    Durante uma entrevista à revista "Racquet", em outubro de 2020, Olga Sharypova acusou Zverev de abuso físico e emocional. Ela decidiu não levar os casos à autoridade na época. Em janeiro de 2023, a ATP declarou que não havia provas suficientes para a alegação após uma investigação que durou 15 meses.

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    Já Brenda Patea, mãe da filha de Zverev, procurou as autoridades da Alemanha cerca de seis meses depois. Uma corte de Berlim, no entanto, ordenou que o alemão pagasse uma multa de 450 mil euros por "abusar fisicamente e prejudicar a saúde de uma mulher durante uma discussão em Berlim, em maio de 2020".

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    Zverev recorreu à decisão, indo a um julgamento público, que se iniciou em 31 de maio de 2024. Pouco tempo depois, o julgamento foi encerrado após as partes entrarem em um acordo. O tenista concordou em pagar 200 mil euros (150 mil para o Tesouro alemão e 50 mil para entidades de caridade). O acordo, no entanto, não inclui uma admissão de culpa por parte do atleta e também um discurso esclarecendo as denúncias.

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