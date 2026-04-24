WSL anuncia nova chamada das quartas após dias de mar parado

O "Brazilian Storm" segue em modo de espera na Austrália. Após um domingo de gala, onde o Brasil deu um show e classificou cinco de seus sete representantes nas oitavas de final, a disputa entrou em um longo hiato. Devido à persistência de ventos fortes e mar revolto em Margaret River, a WSL confirmou um novo adiamento: a próxima chamada oficial acontece agora nesta sexta-feira (24), às 20h (de Brasília).

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Desde as vitórias decisivas no último domingo, as águas australianas tornaram-se impraticáveis para a alta performance. A organização aguarda a entrada de uma ondulação mais limpa para dar início às quartas de final e definir os grandes campeões da etapa.

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O saldo do último domingo: revanches e redenção

A rodada das oitavas de final, realizada no último final de semana, foi marcada por superação. Em uma revanche de peso após as Olimpíadas de Paris, Gabriel Medina soube ler as ondas irregulares e despachou o anfitrião e bicampeão da etapa, Jack Robinson. Com a melhor nota do embate (6,33), o tricampeão mundial garantiu seu lugar nas quartas, onde medirá forças com o norte-americano Crosby Colapinto.

A armada brasileira ainda contou com a redenção de Samuel Pupo, que garantiu uma virada eletrizante contra Kanoa Igarashi nos instantes finais, e o favoritismo de Yago Dora, vencedor do duelo contra Connor O'Leary. Já no aguardado embate entre campeões mundiais, Italo Ferreira levou a melhor sobre o compatriota João Chianca. No quadro feminino, Luana Silva manteve a solidez ao vencer Sophie McCulloch e agora encara a atual campeã mundial Molly Picklum.

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Luana Silva na etapa de Bells Beach da WSL (Foto: Reprodução/Instagram)

Próximos confrontos das quartas de final:

Masculino:

Samuel Pupo (BRA) x Joel Vaughan (AUS) Crosby Colapinto (EUA) x Gabriel Medina (BRA) Yago Dora (BRA) x George Pittar (AUS) Italo Ferreira (BRA) x Ethan Ewing (AUS)

Feminino:

Luana Silva (BRA) x Molly Picklum (AUS)

A expectativa é que, com a melhora das condições prevista para este final de semana, a competição seja retomada com baterias decisivas logo após a chamada de sexta-feira à noite.

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