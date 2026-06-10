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De olho em Wimbledon: saiba quais foram os melhores na grama em 2025

Temporada da superfície começou na segunda-feira (8)

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 07:50
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Taylor Fritz comemora a vitória sobre Karen Khachanov em Wimbledon (foto: HENRY NICHOLLS / AFP)
Americano Taylor Fritz foi quem mais venceu partidas na grama em 2025 (foto: HENRY NICHOLLS / AFP)
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Mal terminou, no domingo, Roland Garros, o principal torneio no saibro do circuito mundial, a curtíssima temporada de grama já deu o ar da graça, na segunda-feira. O principal evento nesse piso começa no próximo dia 29: Wimbledon, o único Grand Slam na superfície.

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    • Nesta semana, dois torneios abrem a temporada na mais rápida das superfíceis: os ATP's 250 de Stuttgart, na Alemanha, e de 's-Hertogenbosch, na Holanda.

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    Veja, abaixo, como ficou o top 10, no quesito vitórias na grama, em 2025:

    O americano Taylor Fritz na partida contra João Fonseca em Eastbourne (Charlie Crowhurst/Getty Images for LTA)
    O americano Taylor Fritz na partida contra João Fonseca em Eastbourne (Charlie Crowhurst/Getty Images for LTA)

    1. Taylor Fritz

    Com 13 vitórias em 15 jogos e dois títulos (em Eastbourne e Stuttgart), o tenista americano, de 28 anos, foi o que teve o melhor desempenho na temporada passada.

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    O italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz se cumprimentam após a final de Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
    O italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz se cumprimentam após a final de Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

    2. Carlos Alcaraz

    Vice-campeão de Wimbledon, o espanhol, de 23 anos e número 2 do mundo, foi campeão no Queen's Club, de Londres, somando 11 triunfos em 12 partidas. Sua única derrota foi, justamente, na decisão do Grand Slam britânico, para o italiano Jannik Sinner.

    O canadense Gabriel Diallo em foto de arquivo
    O canadense Gabriel Diallo em foto de arquivo

    3. Gabriel Diallo

    Número 54 do mundo, o gigante canadense, de 24 anos e 2,03m, é o atual campeão em s-Hertogenbosch, seu único título na carreira até aqui. Somou nove vitórias em 12 jogos na grama na temporada passada.

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    O campeão Sinner sorri na premiação de Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
    O campeão Sinner sorri na premiação de Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

    4. Jannik Sinner

    Campeão de Wimbledon pela primeira vez em 2025, o italiano, de 24 anos, venceu oito de nove partidas no piso naquela temporada. Sua única derrota na grama foi para o cazaque Alexander Bublik, nas oitavas em Halle.

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    Gráfico mostra os melhores na grama em 2025 (Reprodução)
    Gráfico mostra os melhores na grama em 2025 (Reprodução)
    O cazaque Alexander Bublik (e) e o russo Daniil Medvedev na premiação de Halle (Foto: CARMEN JASPERSEN / AFP)
    O cazaque Alexander Bublik (e) e o russo Daniil Medvedev na premiação de Halle (Foto: CARMEN JASPERSEN / AFP)

    5. Alexander Bublik

    Único algoz de Sinner, nesse piso, na última temporada, o cazaque, 11º, de 28 anos, ergueu o troféu em Halle e venceu cinco de seis jogos na grama.

    O holandês Tallon Griekspoor, campeão em Mallorca (Reprodução)
    O holandês Tallon Griekspoor, campeão em Mallorca (Reprodução)

    6. Tallon Griekspoor

    Atual 41º do mundo, o holandês, de 29 anos, somou quatro vitórias em cinco partidas e ergueu o troféu em Mallorca.


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    O russo Karen Khachanov após vencer ponto incrível contra Alcaraz (Reprodução)
    O russo Karen Khachanov após vencer ponto incrível contra Alcaraz (Reprodução)

    7. Karen Khachanov

    O russo, de 30 anos e 15 do mundo, não foi campeão nesse piso na temporada passada, embora tenha vencido oito de 11 partidas.

    O francês Corentin Moutet na vitória sobre o argentino Comesana em Wimbledon (FFT)
    O francês Corentin Moutet na vitória sobre o argentino Comesana em Wimbledon (FFT)

    8. Corentin Moutet

    Atual 36º do ranking, o habilidoso francês, de 27 anos, somou sete vitórias em 11 jogos na superfície em 2025.

    O canadense Felix Auger Aliassime na vitória sobre o alemão Alexander Zverev (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)
    O canadense Felix Auger Aliassime na vitória sobre o alemão Alexander Zverev (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

    9. Felix Auger-Aliassime

    Quarto do mundo, aos 25 anos, o canadense também não ergueu troféus nesse piso na temporada passada, embora tenha ganho seis de 10 partidas.

    O backhand do tcheco Jiri Lehecka (Foto: Adrian Dennis / AFP)
    O backhand do tcheco Jiri Lehecka (Foto: Adrian Dennis / AFP)

    10. Jiri Lehecka

    Atual 12º do mundo, o tcheco, de 24 anos, acumulou sete triunfos em 10 confrontos na grama em 2025.

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