Brasileiro sobe seis posições do ranking do UFC; veja lista Gabriel Bonfim conquistou quinta vitória consecutiva no Ultimate no sábado (6)

Gabriel Bonfim não teve problemas em derrotar o ex-campeão Belal Muhammad no último sábado (6). Quem acompanhou o UFC Vegas 118 viu que Marretinha dominou o norte-americano por cinco rounds antes da vitória ser confirmada. Como resultado, o Ultimate o colocou o Top 5 dos meio-médios.

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Como de costume, o UFC atualizou o rankings oficiais na terça-feira – três dias após um evento Fight Night ou numerado. Dependendo do resultado na luta, o Brasil pode subir ou descer na lista dos melhores lutadores da organização. A mudança, desta vez, foi mais do que satisfatória para os fãs brasileiros.

O show entregue por Bonfim na luta principal do UFC Vegas 118 o rendeu mais seis posições na divisão dos meio-médios (até 77 Kg). Antigo número 10, Marretinha se destaca agora em quinto lugar – três atrás de outro brasileiro, Carlos Prates, que se destaca em segundo.

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O triunfo ganha ainda mais relevância pelo momento vivido pelo adversário. Mesmo em meio a três derrotas consecutivas, Belal segue entre os principais nomes da categoria e ocupava posição de destaque no ranking antes do confronto. Por isso, a expectativa é que Gabriel dê um salto importante na classificação e passe a integrar o grupo dos principais candidatos a uma oportunidade pelo título.

Mudanças no meio-médio do UFC

Posição Lutador Atualização Campeão Islam Makhachev 1º Ian Machado Garry 2º Carlos Prates 3º Michael Morales 4º Jack Della Maddalena 5º Gabriel Bonfim ⬆️ 6 6º Sean Brady 7º Belal Muhammad ⬇️ 2 8º Leon Edwards ⬇️ 1 9º Kamaru Usman ⬇️ 1 10º Joaquin Buckley ⬇️ 1

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Como funciona o ranking do UFC

Os rankings por peso do UFC são definidos por pessoas de dentro da empresa. Caso um lutador vença outro de ranking mais alto, o atleta assume automaticamente a posição do derrotado, que só cai uma posição. Já na tabela geral, o "pound for pound", a popularidade, o número de defesas de cinturão – ou lutas importantes vencidas - e o prestígio da categoria são os critérios para definir a posição.

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Marretinha dominou do início ao fim

A luta começou movimentada, com Gabriel tomando a iniciativa e pressionando o ex-campeão. Belal encontrou alguns bons golpes nos minutos iniciais, mas o brasileiro rapidamente ajustou a distância e passou a levar vantagem nas trocas em pé.

No segundo assalto, Bonfim aumentou o volume de ataques e encontrou espaço principalmente com golpes de esquerda. Além de conectar os melhores golpes, o brasileiro utilizou chutes baixos para dificultar a movimentação do adversário.

A partir da metade do combate, Belal tentou recorrer a luta agarrada para mudar o rumo da disputa. As tentativas de queda, porém, foram neutralizadas pela defesa do brasileiro, que manteve o confronto em pé e continuou pontuando com mais frequência.

No quinto e último assalto, Belal ainda tentou acelerar o ritmo em busca de uma virada, mas encontrou dificuldades para encurtar a distância. Seguro durante toda a luta, Gabriel administrou a vantagem construída ao longo do combate e confirmou a vitória quando as papeletas dos juízes foram anunciadas.

Gabriel Bonfim em vitória sobre Belal Muhammad no UFC Vegas 118 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

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