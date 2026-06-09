Pódio em Mônaco, Antonelli e Hadjar já 'tietaram' Hamilton antes da F1 Jovens pilotos dividiram o Top 3 com o heptacampeão mundial

O pódio do GP de Mônaco reuniu três gerações diferentes da Fórmula 1. Vencedor da corrida, Kimi Antonelli teve ao seu lado Lewis Hamilton e Isack Hadjar, mas o momento foi além do resultado esportivo. Antes de se tornarem rivais na principal categoria do automobilismo mundial, os dois jovens pilotos já demonstravam admiração pelo heptacampeão.

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Antonelli, de 19 anos, chegou a registrar um encontro com Hamilton ainda na infância, quando era kartista e sonhava em chegar à Fórmula 1. Anos depois, o italiano não apenas alcançou a categoria, como também assumiu a vaga deixada pelo britânico na Mercedes. A relação entre os dois permaneceu próxima, com Hamilton demonstrando apoio ao jovem piloto durante seus primeiros passos na elite do automobilismo.

Hadjar também nunca escondeu a idolatria pelo veterano. O francês já afirmou em diversas ocasiões que considera Hamilton uma das maiores inspirações de sua carreira. Piloto da Red Bull desde a Academia, ele chegou a revelar que torceu pelo britânico na disputa pelo título de 2021. Fotos dos dois juntos, ainda na infância, circularam nas redes sociais – o mesmo aconteceu com Antonelli.

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Kimi Antonelli e Isack Hadjar, anos antes da F1, em fotos com Lewis Hamilton (Foto: Reprodução/X)

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O encontro dos três no pódio ganhou ainda mais destaque por causa da diferença de idade. Hamilton, aos 41 anos, tem mais do que o dobro da idade de Antonelli e quase duas décadas a mais que Hadjar. A situação virou motivo de brincadeira entre os pilotos antes da cerimônia de premiação realizada no Principado.

Enquanto Hamilton segue ampliando sua trajetória na Fórmula 1, Antonelli e Hadjar representam uma nova geração que cresceu acompanhando os feitos do britânico nas pistas. O pódio em Mônaco acabou simbolizando esse encontro entre passado e futuro da categoria.

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