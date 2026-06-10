Brasil encerra Pan-Americano de ginástica rítmica com cinco ouros no Rio Equipe conquistou títulos nas provas de conjunto e nas finais individuais

A seleção brasileira de ginástica rítmica fechou sua participação no Campeonato Pan-Americano de 2026 em alta. No último domingo (7), no Rio de Janeiro, o país conquistou cinco medalhas de ouro nas finais disputadas. Os resultados reforçaram o domínio brasileiro ao longo da competição.

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O conjunto do Brasil foi um dos destaques do último dia de disputas. A equipe venceu a prova das cinco bolas e também garantiu o ouro na série mista, disputada com três arcos e dois pares de maças. As apresentações colocaram as brasileiras no topo do pódio em ambas as decisões.

A conquista nas cinco bolas teve um significado especial. O conjunto, formado por Maria Eduarda Arakaki, Julia Kurunczi, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pírcio e Sofia Madeira, alcançou 29.250 pontos na final. A marca é a maior registrada no mundo nesta temporada.

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Nas disputas individuais, Geovanna Santos teve atuação de destaque, conquistando o ouro nas finais do arco e da fita. Com isso, a ginasta brasileira terminou o dia como uma das principais atletas da competição continental.

Bárbara Domingos também subiu ao lugar mais alto do pódio. A ginasta venceu a decisão das maças após alcançar a melhor nota da final. O resultado ampliou a coleção de medalhas do Brasil no campeonato.

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Além dos títulos, o país ainda garantiu outras medalhas nas finais por aparelhos. As brasileiras apareceram diversas vezes entre as três melhores colocadas das provas. O desempenho confirmou a força da modalidade no continente e manteve o Brasil entre os protagonistas da ginástica rítmica pan-americana.

Brasil conquistou cinco medalhas no Pan-Americano de Ginástica em 2026 (Foto: Ivan Carvalho/CBG)

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