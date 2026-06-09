Globo bate maior audiência da F1 em cinco anos com GP de Mônaco A etapa monegasca, neste domingo (7), foi a sexta da temporada de 2026

A transmissão do Grande Prêmio de Mônaco garantiu números expressivos para a Fórmula 1 na televisão aberta brasileira. No último domingo (7), a corrida registrou a maior audiência da categoria em mais de cinco anos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela Globo.

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Na capital paulista, a prova marcou média de 8 pontos de audiência e 27% de participação entre os televisores ligados no horário. Segundo a emissora, o resultado representa o melhor desempenho da Fórmula 1 na TV aberta desde dezembro de 2020. Entre as corridas realizadas em Mônaco, o índice também foi o mais alto desde 2019.

Já no Rio de Janeiro, a transmissão alcançou média de 9 pontos e 26% de participação. Os números representam o melhor resultado da categoria desde novembro de 2020. A emissora destacou ainda que foi a maior audiência de Mônaco na praça carioca desde 2019.

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Gabriel Bortoleto em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

Os índices reforçam o momento de alta visibilidade vivido pela Fórmula 1 no Brasil. A temporada de 2026 tem despertado interesse dos torcedores, especialmente pela presença de Gabriel Bortoleto no grid.

Em sua segunda temporada na categoria, o piloto brasileiro soma dois pontos conquistados no GP da Austrália. Esse resultado, inclusive, representa os primeiros e, até o momento, únicos pontos da Audi desde a entrada da montadora na Fórmula 1.

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Após a tradicional corrida nas ruas do Principado, a Fórmula 1 volta à pista neste fim de semana para o Grande Prêmio de Barcelona. A sétima etapa do calendário é também a segunda da sequência de nove em território europeu.

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