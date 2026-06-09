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Brasil x Alemanha: veja escritas do próximo torneio de João Fonseca

ATP 500 de Halle, na grama, começa no dia 15

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 16:25
Atualizado há 0 minutos
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João Fonseca na vitória sobre o norueguês Casper Ruud em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
João Fonseca na vitória sobre o norueguês Casper Ruud em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Após alcançar as quartas de final de Roland Garros, começa na segunda-feira, 15, o próximo torneio de João Fonseca: o ATP 500 de Halle, na Alemanha, na grama. Pelo menos três escritas estarão em jogo nessa competição, e uma delas o número 1 do Brasil e 25º do mundo tentará quebrar.

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    Em busca da primeira vitória, será a terceira participação do pupilo do técnico Guilherme Teixeira no torneio alemão. O jovem carioca, então aos 17 anos e 217 do mundo, estreou, em 2024, perdendo para o australiano James Duckworth (88º), por duplo 6/4. Já ano passado e como o 57º do mundo, o brasileiro desperdiçou um match-point na derrota para o italiano Flávio Cobolli (24º), também na abertura de Halle.

    Na carreira, o número 1 do Brasil soma três triunfos em sete partidas na grama: uma no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, ano passado, e duas em Wimbledon, também em 2025.

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    Gráfico mostra curiosidades do ATP 500 de Halle, na Alemanha (Reprodução)
    Gráfico mostra curiosidades do ATP 500 de Halle, na Alemanha (Reprodução)

    Compatriota de João Fonseca foi tricampeão em 2023

    Até hoje, o único brasileiro que venceu em Halle foi o duplista e tricampeão Marcelo Melo. Em 2023, o tenista mineiro levantou o troféu ao lado do australiano John Peers. Antes, o brasileiro triunfou em 2017 e em 2018, ambas as vezes com o polonês Lukasz Kubot.

    Zverev também busca quebrar escritas

    Campeão de Roland Garros no domingo, o 25º e mais importante título da carreira, o anfitrião Alexander Zverev é o principal cabeça de chave em Halle. Semifinalista nos últimos três anos e em busca de um inédito troféu na grama, o número 3 do mundo soma 21 vitórias e nove derrotas no torneio. Suas melhores campanhas foram 2016 e 2017, quando perdeu a final, respectivamente, para o compatriota Florian Mayer (192º) e para o suíço Roger Federer (5º). Na grama, o alemão soma 45 triunfos em 68 jogos como profissional. Além dos dois vices em Halle, o anfitrião perdeu, ano passado, em Stuttgart, sua outra final nessa superfície.

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    A conquista de Mayer, há 10 anos, inclusive, foi a última de um atleta da casa no cobiçado torneio, o primeiro grande teste preparatório para Wimbledon, que começa no dia 29.

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    O alemão Alexander Zverev na vitória na semifinal de Roland Garros contra o tcheco Jakub Mensik (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
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