Brasil x Alemanha: veja escritas do próximo torneio de João Fonseca ATP 500 de Halle, na grama, começa no dia 15

Após alcançar as quartas de final de Roland Garros, começa na segunda-feira, 15, o próximo torneio de João Fonseca: o ATP 500 de Halle, na Alemanha, na grama. Pelo menos três escritas estarão em jogo nessa competição, e uma delas o número 1 do Brasil e 25º do mundo tentará quebrar.

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Em busca da primeira vitória, será a terceira participação do pupilo do técnico Guilherme Teixeira no torneio alemão. O jovem carioca, então aos 17 anos e 217 do mundo, estreou, em 2024, perdendo para o australiano James Duckworth (88º), por duplo 6/4. Já ano passado e como o 57º do mundo, o brasileiro desperdiçou um match-point na derrota para o italiano Flávio Cobolli (24º), também na abertura de Halle.



Na carreira, o número 1 do Brasil soma três triunfos em sete partidas na grama: uma no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, ano passado, e duas em Wimbledon, também em 2025.

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Gráfico mostra curiosidades do ATP 500 de Halle, na Alemanha (Reprodução)

Compatriota de João Fonseca foi tricampeão em 2023

Até hoje, o único brasileiro que venceu em Halle foi o duplista e tricampeão Marcelo Melo. Em 2023, o tenista mineiro levantou o troféu ao lado do australiano John Peers. Antes, o brasileiro triunfou em 2017 e em 2018, ambas as vezes com o polonês Lukasz Kubot.

Zverev também busca quebrar escritas

Campeão de Roland Garros no domingo, o 25º e mais importante título da carreira, o anfitrião Alexander Zverev é o principal cabeça de chave em Halle. Semifinalista nos últimos três anos e em busca de um inédito troféu na grama, o número 3 do mundo soma 21 vitórias e nove derrotas no torneio. Suas melhores campanhas foram 2016 e 2017, quando perdeu a final, respectivamente, para o compatriota Florian Mayer (192º) e para o suíço Roger Federer (5º). Na grama, o alemão soma 45 triunfos em 68 jogos como profissional. Além dos dois vices em Halle, o anfitrião perdeu, ano passado, em Stuttgart, sua outra final nessa superfície.

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A conquista de Mayer, há 10 anos, inclusive, foi a última de um atleta da casa no cobiçado torneio, o primeiro grande teste preparatório para Wimbledon, que começa no dia 29.

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