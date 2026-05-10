Neste Dia das Mães, o desafio do Lance! é simples: você consegue descobrir de quem são essas mães? Entre nomes do vôlei, MMA, Fórmula 1, NBA e tênis, o quiz reúne histórias que começam fora dos holofotes, mas que fazem parte de grandes trajetórias no esporte.

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Dicas para gabaritar o desafio:

Em um dos casos, a resposta está ligada a uma família com forte tradição no vôlei brasileiro, com passagem relevante pelas quadras e influência direta na formação de um dos nomes da modalidade. Outra história envolve o MMA e uma trajetória marcada por superação, com origem em um contexto de dificuldades até a consolidação no cenário internacional da modalidade.

Mãe de Darlan e Alan (Foto: Divulgação: CBV)

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O quiz também inclui duas referências à Fórmula 1: a primeira aponta para um piloto com carreira consolidada e presença constante entre os protagonistas da categoria ao longo dos anos, e a segunda faz referência a uma nova geração desse esporte. No basquete, a pista está fora das quadras: a mãe em questão ganhou notoriedade ao longo do tempo e se tornou uma figura conhecida entre os fãs da NBA.

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Por fim, o desafio passa por uma jovem promessa do esporte brasileiro, que vem ganhando espaço recentemente. A trajetória familiar, no entanto, tem ligação com outra modalidade esportiva.

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