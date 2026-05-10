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De quem é a mãe? Jogue e descubra as histórias por trás dos atletas

Quiz especial de Dia das Mães homenageia histórias por trás de grandes atletas

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/05/2026
13:00
Cisca falou sobre sacrifícios para finalmente ver Lando Norris campeão do mundo (Foto: AFP)
imagem cameraCisca e Lando Norris, campeão do mundo (Foto: AFP)
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Neste Dia das Mães, o desafio do Lance! é simples: você consegue descobrir de quem são essas mães? Entre nomes do vôlei, MMA, Fórmula 1, NBA e tênis, o quiz reúne histórias que começam fora dos holofotes, mas que fazem parte de grandes trajetórias no esporte.

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Dicas para gabaritar o desafio:

Em um dos casos, a resposta está ligada a uma família com forte tradição no vôlei brasileiro, com passagem relevante pelas quadras e influência direta na formação de um dos nomes da modalidade. Outra história envolve o MMA e uma trajetória marcada por superação, com origem em um contexto de dificuldades até a consolidação no cenário internacional da modalidade.

(Foto: Divulgação; CBV)
Mãe de Darlan e Alan (Foto: Divulgação: CBV)

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O quiz também inclui duas referências à Fórmula 1: a primeira aponta para um piloto com carreira consolidada e presença constante entre os protagonistas da categoria ao longo dos anos, e a segunda faz referência a uma nova geração desse esporte. No basquete, a pista está fora das quadras: a mãe em questão ganhou notoriedade ao longo do tempo e se tornou uma figura conhecida entre os fãs da NBA.

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Por fim, o desafio passa por uma jovem promessa do esporte brasileiro, que vem ganhando espaço recentemente. A trajetória familiar, no entanto, tem ligação com outra modalidade esportiva.

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