Neste domingo (10), Cruzeiro e Campinas se enfrentam na decisão da Superliga Masculina. No Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), as equipes brigam pelo troféu a partir das 10h (de Brasília). A final tem transmissão da TV Globo, do SporTV 2, da GE TV (YouTube) e da VBTV (serviço de streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol). O Lance! acompanha em tempo real.

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➡️ Quarta decisão seguida! Final da Superliga entre Campinas x Cruzeiro aumenta rivalidade

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A partida é a reedição da final da Superliga 2024/25. Na ocasião, o Cruzeiro saiu vencedor por 3 sets a 1. Já nesta temporada, o domínio é do Campinas, que conquistou dois títulos em cima do rival - o do Sul-Americano e o da Copa Brasil - e venceu o time mineiro tanto no turno quanto no retuno da competição nacional.

Líder da fase classificatória da Superliga, o Cruzeiro chegou à decisão após passar pelo Goiás nas quartas de final, e pelo Minas na semi. Já o Campinas teve a segunda melhor campanha da primeira fase e se classificou para a final depois de eliminar Monte Carmelo e Praia Clube nos playoffs. A equipe acumula 14 jogos de invencibilidade.

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Praia Clube x Campinas pela semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)

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Informações da final

Cruzeiro x Campinas - Final da Superliga Masculina 2025/26

📅 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV 2, GE TV (YouTube) e VBTV (streaming)