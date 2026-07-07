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VÍDEO: Piloto da F1 vai às lágrimas após pilotar carro da 1ª vitória de Ayrton Senna

Oliver Bearman guiou o Lotus 97T e se emocionou com a experiência

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 17:25
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Oliver Bearman dirige carro clássico de Senna na Fórmula 1
Oliver Bearman pilota carro clássico de Ayrton Senna na F1 (Foto: Reprodução/ X)

Ao fim da disputa do GP da Inglaterra, Oliver Bearman teve uma oportunidade emocionante. Ainda em Silverstone, nesta segunda-feira (6), o jovem pilotou o Lotus 97T, carro com o qual Ayrton Senna conquistou sua vitória inédita na Fórmula 1. A primeira vez que o brasileiro subiu ao lugar mais alto do pódio na elite do automobilismo mundial foi em 1985, no GP de Portugal.

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    Bearman teve a experiência de guiar o clássico carro a convite do Classic Team Sports, em parceria com a Sky Sports. Após a pilotagem, o jovem de 21 anos se emocionou e classificou o momento como "muito especial". Quando perguntado por Karun Chandhok, ex-piloto e atualmente na Sky Sports, Bearman disse que a oportunidade o fez lembrar do motivo de ter seguido a profissão no automobilismo.

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    • Tradução: "Oliver Bearman cai no choro após pilotar a Lotus 97T de 1985 de Ayrton Senna. É o próprio carro com o qual Senna conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, no Estoril."

    Foi com o Lotus 97T que Senna passou a ser considerado um dos grandes nomes da corrida na chuva, já que o GP de Portugal foi castigado com uma forte tempestade. O brasileiro manteve o controle sobre o carro para conquistar sua primeira vitória na Fórmula 1, em 1985.

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    Oliver Bearman na F1 2026

    Na temporada 2026 da Fórmula 1, Bearman soma 18 pontos e ocupa a 12ª colocação do Mundial de Pilotos após nove etapas do campeonato. Apesar de um início consistente, seu desempenho caiu nas corridas mais recentes. Mesmo assim, Bearman continua sendo o principal pontuador da Haas e supera com folga o companheiro Ocon, que soma apenas três pontos.

    Oliver Bearman no paddock do GP da Áustria pela F1 2026
    Oliver Bearman no paddock do GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Darko Bandic / POOL / AFP)

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