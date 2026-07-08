FBI investiga AFA por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro
Investigação do Departamento de Justiça dos EUA mira movimentações financeiras da Associação do Futebol Argentino e contratos administrados por empresa parceira
A Associação do Futebol Argentino (AFA) está no centro de uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo FBI. Em meio à disputa da Copa do Mundo de 2026, autoridades americanas apuram suspeitas de fraude bancária e lavagem de dinheiro envolvendo operações financeiras realizadas pela entidade em território dos Estados Unidos.
D’Alessandro é sincero sobre Messi e polêmica em Argentina x Egito: ‘Não esperava’
Egito denuncia arbitragem à Fifa após eliminação para a Argentina na Copa do Mundo
CazéTV exibe Argentina x Suíça com exclusividade; veja divisão com a Globo
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Segundo informações divulgadas pelo jornal argentino La Nación, investigadores buscam entender como a AFA movimentou centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro dos Estados Unidos e se parte dessas transações violou a legislação do país. A investigação preliminar foi iniciada em 2025 e ganhou força nas últimas semanas.
FBI investiga movimentações financeiras da AFA
Entre as diligências realizadas está o depoimento do empresário Guillermo Tofoni, ouvido por cerca de três horas em videoconferência por promotores federais e agentes do FBI de Washington e Miami. O objetivo do FBI é esclarecer a gestão de contratos internacionais da AFA e o fluxo de recursos movimentados nos Estados Unidos.
A apuração também mira a atuação do presidente da AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, do dirigente Pablo Toviggino e da empresa TourProdEnter LLC, responsável pela administração de receitas provenientes de contratos comerciais internacionais da entidade.
De acordo com a investigação divulgada pela imprensa argentina, a TourProdEnter LLC teria administrado pelo menos US$ 260 milhões em receitas da AFA por meio de contas em bancos como Citibank, Bank of America, JP Morgan, Synovus e PNC Bank.
Os investigadores afirmam que cerca de US$ 57 milhões foram distribuídos entre empresas e beneficiários sem justificativa econômica clara nos documentos analisados. A suspeita é que parte dessas operações possa configurar crimes financeiros sob jurisdição americana.
Além de empresários ligados às operações comerciais da AFA, o FBI estuda convocar ex-integrantes do governo do presidente Javier Milei que tiveram acesso a informações sobre as atividades da entidade ou participaram da fiscalização de suas operações.
Segundo as reportagens, a força-tarefa reúne promotores especializados em crimes financeiros e lavagem de dinheiro. A investigação ainda está em fase preliminar e, até o momento, não há acusação formal contra os dirigentes envolvidos.
AFA pede respeito à presunção de inocência
Representantes da AFA nos Estados Unidos defenderam cautela diante da investigação. Tomás Regalado, apresentado como representante da entidade na América do Norte, afirmou que as diligências realizadas pelas autoridades não significam, por si só, culpa ou responsabilidade criminal.
Até o momento, nem o Departamento de Justiça dos Estados Unidos nem o FBI anunciaram denúncias formais contra dirigentes da AFA. As investigações seguem para determinar se houve fraude bancária, lavagem de dinheiro ou outras irregularidades relacionadas às operações financeiras da entidade em território americano.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
D'Alessandro é sincero sobre Messi e polêmica em Argentina x Egito: 'Não esperava'Há 2 horas
Seleção Brasileira
Com apenas um jogador, Seleção chega ao Brasil, prezando 'continuidade' após eliminação na CopaHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Tem jogo da Copa do Mundo hoje? Veja data, horário e os jogos das quartas de finalHá 2 horas
Seleção Brasileira
Os últimos 34 minutos de Neymar pela Seleção Brasileira: o que os números revelam?Há 2 horas
Copa do Mundo 2026
Jogadores da Seleção Brasileira se manifestam após eliminação; vejaHá 2 horas
Lancepédia
Artilheiro da Copa de 1958: Just Fontaine, da FrançaHá 3 horas
Mais LANCE!