logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil depende apenas de si para avançar à fase final da VNL; veja cenários

Equipe disputa a terceira semana da competição a partir desta quarta-feira (8)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 16:27
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Seleção Brasileira feminina de vôlei posa para foto após vitória na VNL
Seleção Brasileira depende apenas de si para avançar à fase final da VNL (Foto: Volleyball World)

Com apenas uma derrota em oito jogos, a Seleção Brasileira feminina de vôlei chega à última etapa classificatória da VNL dependendo apenas de si para avançar à fase final. A equipe inicia a caminhada na terceira semana da Liga das Nações às 7h20 (de Brasília) desta quarta-feira (8), contra o Japão, em Osaka.

  • Bloqueio do Brasil em ataque de jogadora francesa na VNL

    Brasil aposta no bloqueio em duelo contra o Japão na VNL

    Vôlei
    Há 1 hora
  • Jogadoras da seleção brasileira comemoram ponto contra a Bélgica na VNL

    Seleção Brasileira volta à ação na VNL; confira a agenda

    Vôlei
    Há 2 dias
  • Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL

    CBV anuncia venda de ingressos para o Sul-Americano de vôlei; confira detalhes

    Vôlei
    Há 3 horas

    • ➡️ Brasil aposta no bloqueio em duelo contra o Japão na VNL

    ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    As comandadas de José Roberto Guimarães ocupam a segunda posição da tabela da VNL, atrás apenas dos Estados Unidos. Ambas as seleções tem 20 pontos, mas a estadunidense fica na frente pelo critério de razão de sets, que funciona como critério de desempate depois de número de vitórias.

    continua após a publicidade

    Como funciona a classificação na VNL?

  • Zico Egito Nova Zelândia Copa do Mundo

    Atacante do Egito detona arbitragem após eliminação para a Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 minutos
  • Lionel Messi chorando com a camisa da Argentina

    Argentina x Egito: relembre grandes viradas da história da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 minutos
  • Trump discursa na Casa Branca

    Espanha liga alerta com suposta pressão de Trump na Fifa por mudanças na Copa de 2030

    Copa do Mundo 2026
    Há 22 minutos

    • Na primeira fase da VNL, cada uma das 18 seleções disputa 12 partidas ao longo de três semanas, em três sedes diferentes. Ao fim dessa etapa, forma-se a classificação geral. Os oito melhores times da tabela avançam ao mata-mata, que tem início nas quartas de final.

    No entanto, há uma exceção: o país-sede da fase final - China - tem vaga garantida, independentemente da posição na tabela. Se a equipe chinesa terminar fora do Top- 8, ela ocupa uma das vagas e apenas as sete melhores seleções restantes pela classificação geral avançam.

    continua após a publicidade

    Na fase final, que será disputada em Macau, na China, entre 22 e 26 de julho, é feito o cruzamento tradicional, a partir das quartas. O primeiro colocado da tabela enfrenta o oitavo; o segundo mede forças com o sétimo, e assim por diante.

    O que o Brasil precisa para avançar à fase final?

    A Seleção Brasileira, com 20 pontos, é a segunda colocada da VNL. Quem fecha a zona de classificação é a China, com 14. Portanto, o Brasil depende apenas de si para avançar ao mata-mata. Na terceira e última etapa classificatória da Liga das Nações, o time enfrenta Japão, Polônia, Tailândia e Estados Unidos.

    continua após a publicidade

    Confira os cenários:

    1. Duas vitórias na última semana deixam a classificação brasileira muito bem encaminhada e prticamente garantida;
    2. Três ou quatro vitórias praticamente asseguram não apenas a vaga, mas também uma posição melhor no chaveamento das quartas de final;
    3. Com apenas uma vitória, o Brasil ainda pode se classificar, mas passa a depender da combinação de resultados envolvendo concorrentes diretos pelas últimas vagas.
    Jogadoras da seleção brasileira comemoram ponto contra a Bélgica na VNL
    Jogadoras da seleção brasileira comemoram ponto contra a Bélgica na VNL (Foto: Volleyball World)

    Veja a classificação da VNL:

    PosiçãoEquipeJogosVitóriasDerrotasRazão de setsPontos

    Estados Unidos

    8

    7

    1

    21:6

    20

    Brasil

    8

    7

    1

    23:10

    20

    Itália

    8

    6

    2

    20:9

    18

    Polônia

    8

    6

    2

    21:12

    17

    Japão

    8

    6

    2

    19:12

    18

    Turquia

    8

    6

    2

    19:13

    15

    Canadá

    8

    5

    3

    19:14

    16

    China

    8

    5

    3

    18:14

    14

    Países Baixos

    8

    4

    4

    15:12

    12

    10º

    República Tcheca

    8

    4

    4

    12:14

    11

    11º

    Alemanha

    8

    3

    5

    15:18

    11

    12º

    Bélgica

    8

    3

    5

    13:21

    8

    13º

    Sérvia

    8

    2

    6

    15:18

    10

    14º

    Tailândia

    8

    2

    6

    12:19

    8

    15º

    Ucrânia

    8

    2

    6

    12:22

    8

    16º

    Bulgária

    8

    2

    6

    8:20

    6

    17º

    República Dominicana

    8

    1

    7

    8:22

    6

    18º

    França

    8

    1

    7

    9:23

    4

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Bloqueio do Brasil em ataque de jogadora francesa na VNL

    Vôlei

    Brasil aposta no bloqueio em duelo contra o Japão na VNL

    Há 1 hora
    Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL

    Vôlei

    CBV anuncia venda de ingressos para o Sul-Americano de vôlei; confira detalhes

    Há 3 horas
    Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    Mais Esportes

    COI interrompe suspensão da Rússia em eventos esportivos

    Há 3 horas
    Mikaela Hestmann com o casaco amarelo da Seleção Brasileira de Vôlei e a medalha de prata do Sul-Americano sub-19

    Vôlei

    Entre dois 'mundos': joia do vôlei brasileiro nascida na Noruega ficou dividida na Copa

    Há 20 horas
    De camisa grená, Willner Rivas, número 18 da seleção masculina de vôlei da Venezuela, saca com a mão direita em jogo das Olimpíadas de Tóquio 2020

    Vôlei

    Morte do capitão da seleção de vôlei da Venezuela é confirmada após terremotos

    Há 23 horas
    À esquerda, Jaque, com a camisa rubro-negra do Sesc Flamengo, vibra de boca aberta; no centro, Kuznetsova, com a camisa preta do Praia Clube, comemora um ponto sorrindo; à direita, Bianca Bertolino, com a camisa tricolor do Fluminense, sorri em foto oficial

    Vôlei

    Praia Clube, Flamengo e mais: times da Superliga reforçam elencos para 2026/27

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Atletas da Seleção, o casal formado por Julia Kudiess e Leo Lukas em Saquarema (RJ)

    Julia Kudiess se declara para Leo Lukas após atuação em amistoso da Seleção

    Maicon Santos pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

    Maicon brilha, e Seleção B masculina de vôlei vence amistoso contra o Chile

    Anders Mol, de olhos fechados, e Christian Sorum beijam as medalhas de ouro do vôlei de praia de Tóquio 2020

    Brasil x Noruega: dupla campeã olímpica inspirou os 'vikings do vôlei de praia'

    Jogadoras da seleção brasileira comemoram ponto contra a Bélgica na VNL

    Seleção Brasileira volta à ação na VNL; confira a agenda

    Helena, jogadora de vôlei, faz selfie com o namorado, Lucas, jogador de basquete

    Estrela da seleção brasileira denuncia racismo contra o namorado

    Douglas Souza retorna a Saquarema para os treinos da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei

    A volta de quem não foi: Douglas Souza segue na Seleção

    Seleção comemora ponto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Vollleyball World)

    Brasileiros se destacam em estatísticas da VNL; veja números

    Leo Lukas beija o troféu da Copa América de vôlei 2023

    Time B da Seleção masculina de vôlei fará cinco amistosos em Santa Catarina

    Douglas Souza em atuação na VNL masculina contra a Sérvia (Foto: Volleyball World)

    Douglas Souza pede liberação da seleção masculina de vôlei

    Willner Rivas, capitão de vôlei da seleção da Venezuela, recebe prêmio (Foto: Reprodução/Instagram)

    Com capitão da seleção de vôlei desaparecido, mortes chegam ao esporte na Venezuela

    Jogador da Polônia comemora ponto contra a Argentina na VNL masculina

    Partida entre Polônia e Argentina bate recorde duplo na VNL

    Fernando Cachopa realiza ação de levantamento e Flávio se movimenta para atacar em Brasil x Canadá pela Liga das Nações de Vôlei Masculino

    Surto de Cachopa na VNL repercute na web: 'Para não bater no Flávio'

    Jogadoras da seleção feminina de vôlei durante a vitória sobre a China na VNL

    Quando a Seleção Brasileira joga? VNL tem pausa no calendário