Brasil depende apenas de si para avançar à fase final da VNL; veja cenários
Equipe disputa a terceira semana da competição a partir desta quarta-feira (8)
Com apenas uma derrota em oito jogos, a Seleção Brasileira feminina de vôlei chega à última etapa classificatória da VNL dependendo apenas de si para avançar à fase final. A equipe inicia a caminhada na terceira semana da Liga das Nações às 7h20 (de Brasília) desta quarta-feira (8), contra o Japão, em Osaka.
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As comandadas de José Roberto Guimarães ocupam a segunda posição da tabela da VNL, atrás apenas dos Estados Unidos. Ambas as seleções tem 20 pontos, mas a estadunidense fica na frente pelo critério de razão de sets, que funciona como critério de desempate depois de número de vitórias.
Como funciona a classificação na VNL?
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Na primeira fase da VNL, cada uma das 18 seleções disputa 12 partidas ao longo de três semanas, em três sedes diferentes. Ao fim dessa etapa, forma-se a classificação geral. Os oito melhores times da tabela avançam ao mata-mata, que tem início nas quartas de final.
No entanto, há uma exceção: o país-sede da fase final - China - tem vaga garantida, independentemente da posição na tabela. Se a equipe chinesa terminar fora do Top- 8, ela ocupa uma das vagas e apenas as sete melhores seleções restantes pela classificação geral avançam.
Na fase final, que será disputada em Macau, na China, entre 22 e 26 de julho, é feito o cruzamento tradicional, a partir das quartas. O primeiro colocado da tabela enfrenta o oitavo; o segundo mede forças com o sétimo, e assim por diante.
O que o Brasil precisa para avançar à fase final?
A Seleção Brasileira, com 20 pontos, é a segunda colocada da VNL. Quem fecha a zona de classificação é a China, com 14. Portanto, o Brasil depende apenas de si para avançar ao mata-mata. Na terceira e última etapa classificatória da Liga das Nações, o time enfrenta Japão, Polônia, Tailândia e Estados Unidos.
Confira os cenários:
- Duas vitórias na última semana deixam a classificação brasileira muito bem encaminhada e prticamente garantida;
- Três ou quatro vitórias praticamente asseguram não apenas a vaga, mas também uma posição melhor no chaveamento das quartas de final;
- Com apenas uma vitória, o Brasil ainda pode se classificar, mas passa a depender da combinação de resultados envolvendo concorrentes diretos pelas últimas vagas.
Veja a classificação da VNL:
|Posição
|Equipe
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
|Razão de sets
|Pontos
1º
Estados Unidos
8
7
1
21:6
20
2º
Brasil
8
7
1
23:10
20
3º
Itália
8
6
2
20:9
18
4º
Polônia
8
6
2
21:12
17
5º
Japão
8
6
2
19:12
18
6º
Turquia
8
6
2
19:13
15
7º
Canadá
8
5
3
19:14
16
8º
China
8
5
3
18:14
14
9º
Países Baixos
8
4
4
15:12
12
10º
República Tcheca
8
4
4
12:14
11
11º
Alemanha
8
3
5
15:18
11
12º
Bélgica
8
3
5
13:21
8
13º
Sérvia
8
2
6
15:18
10
14º
Tailândia
8
2
6
12:19
8
15º
Ucrânia
8
2
6
12:22
8
16º
Bulgária
8
2
6
8:20
6
17º
República Dominicana
8
1
7
8:22
6
18º
França
8
1
7
9:23
4
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