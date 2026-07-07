Brasil depende apenas de si para avançar à fase final da VNL; veja cenários Equipe disputa a terceira semana da competição a partir desta quarta-feira (8)

Com apenas uma derrota em oito jogos, a Seleção Brasileira feminina de vôlei chega à última etapa classificatória da VNL dependendo apenas de si para avançar à fase final. A equipe inicia a caminhada na terceira semana da Liga das Nações às 7h20 (de Brasília) desta quarta-feira (8), contra o Japão, em Osaka.

➡️ Brasil aposta no bloqueio em duelo contra o Japão na VNL

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

As comandadas de José Roberto Guimarães ocupam a segunda posição da tabela da VNL, atrás apenas dos Estados Unidos. Ambas as seleções tem 20 pontos, mas a estadunidense fica na frente pelo critério de razão de sets, que funciona como critério de desempate depois de número de vitórias.

continua após a publicidade

Como funciona a classificação na VNL?

Na primeira fase da VNL, cada uma das 18 seleções disputa 12 partidas ao longo de três semanas, em três sedes diferentes. Ao fim dessa etapa, forma-se a classificação geral. Os oito melhores times da tabela avançam ao mata-mata, que tem início nas quartas de final.

No entanto, há uma exceção: o país-sede da fase final - China - tem vaga garantida, independentemente da posição na tabela. Se a equipe chinesa terminar fora do Top- 8, ela ocupa uma das vagas e apenas as sete melhores seleções restantes pela classificação geral avançam.

continua após a publicidade

Na fase final, que será disputada em Macau, na China, entre 22 e 26 de julho, é feito o cruzamento tradicional, a partir das quartas. O primeiro colocado da tabela enfrenta o oitavo; o segundo mede forças com o sétimo, e assim por diante.

O que o Brasil precisa para avançar à fase final?

A Seleção Brasileira, com 20 pontos, é a segunda colocada da VNL. Quem fecha a zona de classificação é a China, com 14. Portanto, o Brasil depende apenas de si para avançar ao mata-mata. Na terceira e última etapa classificatória da Liga das Nações, o time enfrenta Japão, Polônia, Tailândia e Estados Unidos.

continua após a publicidade

Confira os cenários:

Duas vitórias na última semana deixam a classificação brasileira muito bem encaminhada e prticamente garantida; Três ou quatro vitórias praticamente asseguram não apenas a vaga, mas também uma posição melhor no chaveamento das quartas de final; Com apenas uma vitória, o Brasil ainda pode se classificar, mas passa a depender da combinação de resultados envolvendo concorrentes diretos pelas últimas vagas.

Jogadoras da seleção brasileira comemoram ponto contra a Bélgica na VNL (Foto: Volleyball World)

Veja a classificação da VNL:

Posição Equipe Jogos Vitórias Derrotas Razão de sets Pontos 1º Estados Unidos 8 7 1 21:6 20 2º Brasil 8 7 1 23:10 20 3º Itália 8 6 2 20:9 18 4º Polônia 8 6 2 21:12 17 5º Japão 8 6 2 19:12 18 6º Turquia 8 6 2 19:13 15 7º Canadá 8 5 3 19:14 16 8º China 8 5 3 18:14 14 9º Países Baixos 8 4 4 15:12 12 10º República Tcheca 8 4 4 12:14 11 11º Alemanha 8 3 5 15:18 11 12º Bélgica 8 3 5 13:21 8 13º Sérvia 8 2 6 15:18 10 14º Tailândia 8 2 6 12:19 8 15º Ucrânia 8 2 6 12:22 8 16º Bulgária 8 2 6 8:20 6 17º República Dominicana 8 1 7 8:22 6 18º França 8 1 7 9:23 4

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.