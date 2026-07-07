logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

COI interrompe suspensão da Rússia em eventos esportivos

A punição ao país estava em vigor desde 12 de outubro de 2023

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
07/07/2026 13:16
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)
Em 2021, a Rússia venceu o Brasil no vôlei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Em uma decisão tomada nesta terça-feira (7), o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou a interrupção provisória da suspensão imposta à Rússia. A punição ao país estava em vigor desde 12 de outubro de 2023 devido a desdobramentos geopolíticos e esportivos envolvendo o conflito com a Ucrânia.

  • De camisa grená, Willner Rivas, número 18 da seleção masculina de vôlei da Venezuela, saca com a mão direita em jogo das Olimpíadas de Tóquio 2020

    Morte do capitão da seleção de vôlei da Venezuela é confirmada após terremotos

    Vôlei
    Há 19 horas
  • Anders Mol, de olhos fechados, e Christian Sorum beijam as medalhas de ouro do vôlei de praia de Tóquio 2020

    Brasil x Noruega: dupla campeã olímpica inspirou os ‘vikings do vôlei de praia’

    Vôlei
    Há 2 dias
  • Vozinha, goleiro de Cabo Verde, atua como professor de vôlei nas horas vagas (Foto: Reprodução/Instagram)

    Astro da Copa do Mundo, goleiro de Cabo Verde dá aulas de vôlei nas férias

    Vôlei
    Há 2 semanas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Nota oficial do COI sobre fim de suspensão da Rússia

    De acordo com a nota oficial publicada, a revogação da medida ocorre após uma análise detalhada conduzida pela Comissão de Assuntos Jurídicos do COI. O órgão concluiu que o Comitê Olímpico Russo (ROC) cumpriu exigências fundamentais de governança territorial e esportiva.

    continua após a publicidade

    "A decisão aconteceu após uma análise minuciosa pela Comissão de Assuntos Jurídicos do COI, considerando que o ROC não inclui mais como membros quaisquer organizações esportivas regionais em territórios sob a jurisdição do Comitê Olímpico Nacional (NOC) da Ucrânia", informou o comunicado oficial emitido pelo Conselho Executivo do COI.

  • Lionel Messi batendo pênalti pela Seleção Argentina na Copa do Mundo

    Brasileiros reagem a pênalti de Messi em Argentina x Egito: 'Inacreditável'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Argentina x Egito - Lance!TV

    AO VIVO: Assista ao duelo entre Argentina e Egito com o Lance!TV

    Copa do Mundo 2026
    Há 59 minutos
  • Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo

    Quem bate melhor pênalti? Compare os números de Bruno e Vini Jr

    Copa do Mundo 2026
    Há 32 minutos

    • Além de retirar as organizações regionais ucranianas de seu quadro de filiados, o Comitê Russo enviou garantias formais à entidade de que "não realiza, e não realizará, nenhuma atividade nesses territórios". Apesar do recuo na suspensão, o COI garantiu que continuará monitorando de perto o cumprimento do acordo e se reservou o direito de aplicar novas sanções caso as diretrizes sejam descumpridas.

    continua após a publicidade

    De acordo com o ministro do Esporte da Rússia, Mikhail Degtyarev, a decisão ​do COI ​deve ‌abrir caminho para ‌que ​os atletas ‌russos retornem plenamente ao cenário esportivo internacional. "O retorno do ‌nosso país à ‌família ⁠olímpica é um sinal verde para que ​as ​federações internacionais reintegrem todos os nossos atletas", afirmou.

    Embora o parecer do COI represente um sinal verde definitivo a nível olímpico, o retorno prático das delegações russas aos campeonatos mundiais e continentais ainda dependerá do aval individual de cada modalidade. No caso do voleibol, por exemplo, caberá à Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e à Confederação Europeia de Voleibol (CEV) arbitrar sobre a reintegração oficial das seleções russas nas competições internacionais, bem como a liberação de seus clubes nos tradicionais torneios europeus.

    continua após a publicidade

    ➡️ Entre dois 'mundos': joia do vôlei brasileiro nascida na Noruega ficou dividida na Copa

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Alex Poatan comemora conquista do título no UFC

    Lutas

    Alex Poatan completa 39 anos com trajetória meteórica no UFC; relembre

    Há 1 minuto
    Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL

    Vôlei

    CBV anuncia venda de ingressos para o Sul-Americano de vôlei; confira detalhes

    Há 18 minutos
    Guto Miguel em uma das vitórias em Roland Garros (Foto: Divulgação)

    Tênis

    Número 1 juvenil do mundo, Guto Miguel treina com Sinner em Wimbledon

    Há 1 hora
    Seleção Brasileira de Basquete comemora vitória pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA Catar 2027

    NBB

    Seleção Brasileira de Basquete segue invicta rumo à Copa do Mundo

    Há 2 horas
    José Aldo encara Conor McGregor no UFC 194 (FOTO: Inovafoto)

    Lutas

    McGregor e Holloway têm brasileiro como vítima em comum no UFC

    Há 3 horas
    À esquerda, Djokovic levanta o braço esquerdo em sinal de agradecimento à torcida; no centro, Naomi Osaka, sorridente, comemora ponto com a mão esquerda fechada; à direita, Sinner, sério, demonstra concentração

    Tênis

    Djokovic, Sinner e Naomi Osaka: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (07/07)

    Há 5 horas
    Mais LANCE!
    Mikaela Hestmann com o casaco amarelo da Seleção Brasileira de Vôlei e a medalha de prata do Sul-Americano sub-19

    Entre dois 'mundos': joia do vôlei brasileiro nascida na Noruega ficou dividida na Copa

    De camisa grená, Willner Rivas, número 18 da seleção masculina de vôlei da Venezuela, saca com a mão direita em jogo das Olimpíadas de Tóquio 2020

    Morte do capitão da seleção de vôlei da Venezuela é confirmada após terremotos

    Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

    Destaque do UFC defende Neymar em eliminação do Brasil: 'Vai dar saudade'

    Max Verstappen, fora do carro, nos boxes do GP da Inglaterra da F1

    Verstappen perde a paciência com a Red Bull na F1: 'De saco cheio'

    Mauricio Ruffy comemora vitória sobre Michael Chandler no UFC Casa Branca

    Brasileiro se apresenta como reserva de McGregor x Holloway no UFC

    Conor McGregor em pesagem no UFC (Foto: MICHAEL REAVES / AFP)

    Semana de luta! Retorno de Conor McGregor marca UFC 329

    Wembanyama, dos Spurs, olha para o telão do Madison Square Garden no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)

    'Mercado da bola' da NBA: confira as trocas e acordos atualizados dos 30 times

    À esquerda, Jaque, com a camisa rubro-negra do Sesc Flamengo, vibra de boca aberta; no centro, Kuznetsova, com a camisa preta do Praia Clube, comemora um ponto sorrindo; à direita, Bianca Bertolino, com a camisa tricolor do Fluminense, sorri em foto oficial

    Praia Clube, Flamengo e mais: times da Superliga reforçam elencos para 2026/27

    Com uma faixa branca na cabeça, Alexander Zverev segura a raquete com as duas mãos e acerta a bola

    Zverev e Cobolli em ação: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (06/07)

    Casper Ruud comemora classificação da Noruega contra o Brasil

    Tenista norueguês celebra vitória sobre o Brasil na Copa do Mundo

    Frustração de Sabalenka durante a derrota para Naomi Osaka nas oitavas de final de Wimbledon

    Sabalenka desabafa após queda em Wimbledon: 'Só quero ficar bêbada'

    À esquerda, Gabriel Bortoleto, de balaclava e uniforme da Audi, faz um sinal de "joia" com a mão; à direita, Estêvão tira uma selfie com o celular

    Fora da Copa, Estêvão vai ao GP da Inglaterra e palpita em Brasil x Noruega

    Kyara Prado Belfort garantiu índice para o Mundial de Atletismo Sub-20 nos 400m com barreiras

    Filha de Vitor Belfort faz índice para Mundial de Atletismo Sub-20