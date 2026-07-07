COI interrompe suspensão da Rússia em eventos esportivos A punição ao país estava em vigor desde 12 de outubro de 2023

Em uma decisão tomada nesta terça-feira (7), o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou a interrupção provisória da suspensão imposta à Rússia. A punição ao país estava em vigor desde 12 de outubro de 2023 devido a desdobramentos geopolíticos e esportivos envolvendo o conflito com a Ucrânia.

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Nota oficial do COI sobre fim de suspensão da Rússia

De acordo com a nota oficial publicada, a revogação da medida ocorre após uma análise detalhada conduzida pela Comissão de Assuntos Jurídicos do COI. O órgão concluiu que o Comitê Olímpico Russo (ROC) cumpriu exigências fundamentais de governança territorial e esportiva.

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"A decisão aconteceu após uma análise minuciosa pela Comissão de Assuntos Jurídicos do COI, considerando que o ROC não inclui mais como membros quaisquer organizações esportivas regionais em territórios sob a jurisdição do Comitê Olímpico Nacional (NOC) da Ucrânia", informou o comunicado oficial emitido pelo Conselho Executivo do COI.

Além de retirar as organizações regionais ucranianas de seu quadro de filiados, o Comitê Russo enviou garantias formais à entidade de que "não realiza, e não realizará, nenhuma atividade nesses territórios". Apesar do recuo na suspensão, o COI garantiu que continuará monitorando de perto o cumprimento do acordo e se reservou o direito de aplicar novas sanções caso as diretrizes sejam descumpridas.

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De acordo com o ministro do Esporte da Rússia, Mikhail Degtyarev, a decisão ​do COI ​deve ‌abrir caminho para ‌que ​os atletas ‌russos retornem plenamente ao cenário esportivo internacional. "O retorno do ‌nosso país à ‌família ⁠olímpica é um sinal verde para que ​as ​federações internacionais reintegrem todos os nossos atletas", afirmou.

Embora o parecer do COI represente um sinal verde definitivo a nível olímpico, o retorno prático das delegações russas aos campeonatos mundiais e continentais ainda dependerá do aval individual de cada modalidade. No caso do voleibol, por exemplo, caberá à Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e à Confederação Europeia de Voleibol (CEV) arbitrar sobre a reintegração oficial das seleções russas nas competições internacionais, bem como a liberação de seus clubes nos tradicionais torneios europeus.

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