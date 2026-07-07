McGregor e Holloway têm brasileiro como vítima em comum no UFC José Aldo tem três derrotas em três lutas disputadas contra os rivais no UFC 329

Conor McGregor e Max Holloway contam com dois denominadores em comum no UFC. Em destaque, porém, apenas um se manteve como vítima de ambos os veteranos: José Aldo. O brasileiro subiu ao octógono contra os rivais do UFC 329 em três oportunidades, mas nunca venceu.

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Depois de brilhar no WEC, Aldo se tornou o primeiro campeão do peso-pena (até 65,8 kg) do UFC após a unificação das organizações. A sequência de sete defesas, então, colocou o brasileiro no mais alto escalão do MMA mundial. De repente, um duelo contra um jovem irlandês mudou tudo: foram apenas 13 segundos de disputa até a vitória de McGregor.

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Por sorte, Conor decidiu subir de categoria e vagar o cinturão dos penas, que havia acabado de ser perdido pelo manauara. A luta seguinte foi um sucesso. Os juízes decretaram vitória unânime de Aldo sobre Frankie Edgar, o que devolveu o título ao grande campeão. Quase um ano depois, Max Holloway seria sua primeira defesa após a reconquista.

O destino, porém, foi cruel. Durante o ano de 2017, dois combates foram agendados, mas nem assim José conseguiu levar a melhor sobre o havaiano. O "terceiro round da morte" voltou nas duas ocasiões para assombrar o brasileiro da mesma forma: no ground and pound.

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Histórico de José Aldo contra McGregor e Holloway

Data Evento Resultado Contexto 12/12/2015 UFC 194 McGregor venceu por KO (13s do 1º round) Unificação do cinturão peso-pena 03/06/2017 UFC 212 Holloway venceu por TKO (3º round) Conquista do cinturão peso-pena 02/12/2017 UFC 218 Holloway venceu por TKO (3º round) Defesa do cinturão peso-pena

Assim como Aldo, Dustin Poirier também enfrentou McGregor e Holloway no UFC. Em seis duelos disputados – três contra cada –, o norte-americano venceu quatro. Inclusive, seu último combate na organização foi a derrota para o havaiano, em julho de 2025, por decisão unânime.

McGregor x Holloway

O duelo entre Conor McGregor e Max Holloway marca o reencontro entre os dois após 13 anos. O primeiro confronto aconteceu em 2013, no peso-pena, e terminou com vitória de McGregor por decisão unânime dos juízes após três rounds. Agora, os veteranos medirão forças na divisão dos meio-médios (até 77,1 kg), em uma das lutas mais aguardadas do calendário do UFC.

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De um lado, a estrela irlandesa que não entra no octógono desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264. Do outro, o ex-campeão BMF que chega de um duro revés para Charles do Bronx. Na ocasião, o havaiano viu seu jogo ser anulado pelo brasileiro.

Poster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway (Foto: Divulgação)

Outros 13 combates estão confirmados para o UFC 329, que acontece no dia 11 de julho. Em destaque no Brasil, apenas Cesar Almeida e Ryan Gandra levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono. Os dois brasileiros estão no card preliminar. Veja card completo aqui.

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