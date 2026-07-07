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McGregor e Holloway têm brasileiro como vítima em comum no UFC

José Aldo tem três derrotas em três lutas disputadas contra os rivais no UFC 329

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 09:55
Atualizado há 4 minutos
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José Aldo encara Conor McGregor no UFC 194 (FOTO: Inovafoto)
José Aldo encara Conor McGregor no UFC 194 (Foto: Inovafoto)

Conor McGregor e Max Holloway contam com dois denominadores em comum no UFC. Em destaque, porém, apenas um se manteve como vítima de ambos os veteranos: José Aldo. O brasileiro subiu ao octógono contra os rivais do UFC 329 em três oportunidades, mas nunca venceu.

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    Depois de brilhar no WEC, Aldo se tornou o primeiro campeão do peso-pena (até 65,8 kg) do UFC após a unificação das organizações. A sequência de sete defesas, então, colocou o brasileiro no mais alto escalão do MMA mundial. De repente, um duelo contra um jovem irlandês mudou tudo: foram apenas 13 segundos de disputa até a vitória de McGregor.

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    Por sorte, Conor decidiu subir de categoria e vagar o cinturão dos penas, que havia acabado de ser perdido pelo manauara. A luta seguinte foi um sucesso. Os juízes decretaram vitória unânime de Aldo sobre Frankie Edgar, o que devolveu o título ao grande campeão. Quase um ano depois, Max Holloway seria sua primeira defesa após a reconquista.

    O destino, porém, foi cruel. Durante o ano de 2017, dois combates foram agendados, mas nem assim José conseguiu levar a melhor sobre o havaiano. O "terceiro round da morte" voltou nas duas ocasiões para assombrar o brasileiro da mesma forma: no ground and pound.

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    • Histórico de José Aldo contra McGregor e Holloway

    DataEventoResultadoContexto

    12/12/2015

    UFC 194

    McGregor venceu por KO (13s do 1º round)

    Unificação do cinturão peso-pena

    03/06/2017

    UFC 212

    Holloway venceu por TKO (3º round)

    Conquista do cinturão peso-pena

    02/12/2017

    UFC 218

    Holloway venceu por TKO (3º round)

    Defesa do cinturão peso-pena

    Assim como Aldo, Dustin Poirier também enfrentou McGregor e Holloway no UFC. Em seis duelos disputados – três contra cada –, o norte-americano venceu quatro. Inclusive, seu último combate na organização foi a derrota para o havaiano, em julho de 2025, por decisão unânime.

    McGregor x Holloway

    O duelo entre Conor McGregor e Max Holloway marca o reencontro entre os dois após 13 anos. O primeiro confronto aconteceu em 2013, no peso-pena, e terminou com vitória de McGregor por decisão unânime dos juízes após três rounds. Agora, os veteranos medirão forças na divisão dos meio-médios (até 77,1 kg), em uma das lutas mais aguardadas do calendário do UFC.

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    De um lado, a estrela irlandesa que não entra no octógono desde julho de 2021, quando foi derrotado pelo norte-americano Dustin Poirier no UFC 264. Do outro, o ex-campeão BMF que chega de um duro revés para Charles do Bronx. Na ocasião, o havaiano viu seu jogo ser anulado pelo brasileiro.

    Poster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway
    Poster oficial do UFC 329, com Conor McGregor e Max Holloway (Foto: Divulgação)

    Outros 13 combates estão confirmados para o UFC 329, que acontece no dia 11 de julho. Em destaque no Brasil, apenas Cesar Almeida e Ryan Gandra levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono. Os dois brasileiros estão no card preliminar. Veja card completo aqui.

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