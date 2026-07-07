Brasil aposta no bloqueio em duelo contra o Japão na VNL Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), pela terceira semana da competição

É claro no imaginário do "vôleifã" a ideia de que é muito difícil a bola cair na quadra japonesa. No entanto, na atual edição da VNL, o Japão mostra que não é forte apenas na defesa, mas também se destaca nos ataques. Para isso, é fundamental que a Seleção se valha dos bloqueios, principal arma da amarelinha, para parar o adversário no jogo desta quarta-feira (8).

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Nas estatísticas oficiais da Volleyball World, três japonesas aparecem no Top-10 de maiores pontuadoras da Liga das Nações até aqui. Sato, ponteira, é a quinta, com 129 pontos. Na sequência, aparece a ponteira/oposta Wada, com apenas um a menos. Na oitava posição, está Ishikawa (124), que atua na entrada de rede. As três aparecem também entre as oito melhores atacantes, demonstrando o poderio ofensivo do Japão, muitas vezes ofuscado pela força defensiva.

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Mas, claro, o esforço no fundo de quadra, liderado pela líbero Fukudome, continua sendo a grande marca da equipe japonesa, que ocupa a quinta posição da VNL e disputa a última etapa antes da fase final em casa, em Osaka. Para superar o volume de jogo japonês, o caminho para o Brasil é se valer do sistema de bloqueio, fundamento no qual as centrais Julia Kudiess e Diana são protagonistas na Seleção. Até aqui, Kudiess soma 31 pontos em bloqueios, e ocupa a segunda posição no ranking de melhores bloqueadoras na VNL, enquanto Diana tem 22 e é a 10ª colocada.

Japão e Itália se enfrentam na VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Brasil e Japão se enfrentam na abertura da terceira semana da VNL

As comandadas de Zé Roberto chegam à terceira etapa da VNL na segunda posição da tabela, atrás apenas dos Estados Unidos. Ambas as equipes estão com 20 pontos. Já o Japão é o quinto colocado, com 16.

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🏐✅ Ficha técnica

VNL Feminina 2026

Brasil x Japão

📅 Data e horário: quarta-feira, 8 de julho de 2026, às 7h20 (de Brasília)

📍 Local: Osaka, Japão

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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