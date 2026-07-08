logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Noruega x Inglaterra leva a Premier League à Copa do Mundo

Metade dos jogadores das seleções atuam na liga inglesa

PorMarcio DolzanEnviado Especial
08/07/2026 06:55
Favorite o Lance! no Google
Noruega - Haaland comemora gol marcado contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
Carrasco do Brasil, Haaland é uma das estrelas do Manchester City (Foto: Jewel Samad/AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O duelo europeu entre Noruega e Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo será uma espécie de Premier League de seleções. Dos 52 jogadores que formam os elencos do jogo marcado para este sábado (11), em Miami, metade joga na liga inglesa.

  • Seleão Brasileira na chegada aos Estados Unidos para a Copa do Mundo

    Em clima melancólico, Seleção Brasileira deixa os Estados Unidos

    Seleção Brasileira
    Há 13 horas
  • Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Brasil termina Copa do Mundo na pior posição em 60 anos; veja classificação

    Seleção Brasileira
    Há 11 horas

    • ➡️Copa do Mundo: veja os confrontos das quartas e o chaveamento até a final

    Ao todo, 3/4 do elenco da Inglaterra atua em clubes da Premier League, assim como 1/4 da Seleção da Noruega. São 20 jogadores ingleses e seis noruegueses, incluindo os dois principais astros.

    continua após a publicidade

    Herling Haaland joga no Manchester City, enquanto Martin Odegaard é um dos principais nomes do Arsenal. Kristoffer Ajer (Brentford), Larsen (Crystal Palace), Oscar Bobb e Sander Berge (ambos do Fulham) completam a lista.

    À exceção da dupla de Fulham, todos os demais irão jogar contra algum companheiro de clube da Premier League na partida de Miami. No Manchester City de Haaland também atuam John Stones, Marc Guéhi, James Trafford e Marc Guéhi. O Arsenal de Odegaard é também a casa de Saka, Declan Rice, Eberechi Eze e Madueke.

    continua após a publicidade
  • Haaland comemora classificação da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

    Já imaginou? Hoje rival, Haaland poderia jogar pela Inglaterra na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 horas
  • Messi comemora vitória da Argentina sobre o Egito emocionado na Copa do Mundo

    Messi se torna o maior garçom em Copas do Mundo nos últimos 60 anos; veja lista

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • D'Alessandro na programação dos canais Sportv

    D'Alessandro é sincero sobre Messi e polêmica em Argentina x Egito: 'Não esperava'

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas

    • Ajer joga no Brentford, assim como Jordan Henderson. O volante da Inglaterra, contudo, é dúvida para a partida de sábado porque sofreu uma lesão no pulso enquanto comemorava a classificação da equipe sobre o México. Por fim, Larsen é colega de clube de Dan Henderson, um dos goleiros reservas da seleção inglesa.

    Dos 26 jogadores da Inglaterra, os únicos que não estão em clubes da Premier League são Harry Kane, do Bayern, e Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen, ambos na Bundesliga; Jude Bellingham, do Real Madrid, Anthony Gordon e Marcus Rashford, do Barcelona, que disputam a La Liga; e Ivan Toney, do Al-Ahli, da Arábia Saudita.

    continua após a publicidade
    Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo
    Inglaterra tem 20 jogadores que atuam na Premier League na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    A taça da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Tem jogo da Copa do Mundo hoje? Veja data, horário e os jogos das quartas de final

    Há 56 minutos
    Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira

    Os últimos 34 minutos de Neymar pela Seleção Brasileira: o que os números revelam?

    Há 56 minutos
    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo 2026

    Jogadores da Seleção Brasileira se manifestam após eliminação; veja

    Há 1 hora
    Just Fontaine (Foto: FIFA)

    Lancepédia

    Artilheiro da Copa de 1958: Just Fontaine, da França

    Há 1 hora
    Dia sem copa (reprodução)

    Copa do Mundo 2026

    O que fazer em um dia sem jogo de Copa? Confira a agenda esportiva

    Há 1 hora
    Shakira em Argentina x Áustria

    Copa do Mundo 2026

    Shakira manda recado após eliminação da Colômbia na Copa do Mundo

    Há 6 horas
    Mais LANCE!
    Hossam Hassan, técnico do Egito, viu injustiça de árbitro na Copa do Mundo

    Egito denuncia arbitragem à Fifa após eliminação para a Argentina na Copa do Mundo

    Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre o México na Copa do Mundo

    Milhares de alunos faltam às aulas após vitória da Inglaterra na Copa

    A taça da Copa do Mundo

    CazéTV exibe Argentina x Suíça com exclusividade; veja divisão com a Globo

    Jogadores da argentina comemoram classificação as quartas de final da Copa do Mundo

    Web reage a adversário da Argentina nas quartas da Copa do Mundo: 'Impossível'

    Goleiro suíço Gregor Kobel voa para defender a cobrança do colombiano Cucho Hernandez

    Quem é o goleiro da Suíça que vai tentar parar Messi na Copa?

    John Stones em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

    Stones exalta força do elenco da Inglaterra após vitória sobre México

    As transmissões capitaneadas por Galvão Bueno e a atuação do Desimpedidos e N Sports no digital / (Foto: Divulgação)

    Sem Brasil, Galvão define jogo das quartas da Copa para narrar no SBT

    Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega

    América do Sul tem menor número de classificados às quartas da Copa desde 2002

    Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia

    Torcedores da Colômbia mandam recado sobre Arias após queda: 'Incompreensível'