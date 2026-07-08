Noruega x Inglaterra leva a Premier League à Copa do Mundo
Metade dos jogadores das seleções atuam na liga inglesa
MORRISTOWN, NJ (EUA) - O duelo europeu entre Noruega e Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo será uma espécie de Premier League de seleções. Dos 52 jogadores que formam os elencos do jogo marcado para este sábado (11), em Miami, metade joga na liga inglesa.
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Ao todo, 3/4 do elenco da Inglaterra atua em clubes da Premier League, assim como 1/4 da Seleção da Noruega. São 20 jogadores ingleses e seis noruegueses, incluindo os dois principais astros.
Herling Haaland joga no Manchester City, enquanto Martin Odegaard é um dos principais nomes do Arsenal. Kristoffer Ajer (Brentford), Larsen (Crystal Palace), Oscar Bobb e Sander Berge (ambos do Fulham) completam a lista.
À exceção da dupla de Fulham, todos os demais irão jogar contra algum companheiro de clube da Premier League na partida de Miami. No Manchester City de Haaland também atuam John Stones, Marc Guéhi, James Trafford e Marc Guéhi. O Arsenal de Odegaard é também a casa de Saka, Declan Rice, Eberechi Eze e Madueke.
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Ajer joga no Brentford, assim como Jordan Henderson. O volante da Inglaterra, contudo, é dúvida para a partida de sábado porque sofreu uma lesão no pulso enquanto comemorava a classificação da equipe sobre o México. Por fim, Larsen é colega de clube de Dan Henderson, um dos goleiros reservas da seleção inglesa.
Dos 26 jogadores da Inglaterra, os únicos que não estão em clubes da Premier League são Harry Kane, do Bayern, e Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen, ambos na Bundesliga; Jude Bellingham, do Real Madrid, Anthony Gordon e Marcus Rashford, do Barcelona, que disputam a La Liga; e Ivan Toney, do Al-Ahli, da Arábia Saudita.
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