Diretor da F1 exalta Gabriel Bortoleto: 'Podem se orgulhar' Brasileiro conquistou novos pontos na Fórmula 1 em corrida no GP da Inglaterra

A segunda ida da Audi à zona de pontuação em 2026, assim como na estreia, foi garantida por Gabriel Bortoleto. No GP da Inglaterra, o piloto brasileiro superou um início complicado e conquistou mais quatro pontos na Fórmula 1. Como recompensa, a atuação rendeu elogios de Allan McNish, novo diretor de corridas da equipe.

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— Gabi se recuperou de forma brilhante após perder posições no início, lutando forte para terminar em oitavo. Foi uma condução serena e determinada, e um resultado do qual todos na fábrica e na pista podem se orgulhar — celebrou McNish.

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O resultado chega para premiar uma sequência de "quases" da Audi na temporada. Para além da pontuação, a campanha em 2026 reforça a clara evolução da equipe, que passou a disputar posições no meio do pelotão, e não mais entre os últimos colocados – como era no ano passado. Após a corrida do último domingo (5), McNish confirmou o caminho positivo que o time alemão.

— No geral, tem sido um dia de corrida muito gratificante para a equipe aqui em Silverstone. Marcar nossos primeiros pontos desde Melbourne é um marco significativo e reflete o trabalho duro, a paciência e a determinação que todos demonstraram ao longo de um longo período. Acreditávamos que, se continuássemos executando bem e evoluindo, o resultado viria, e hoje chegou — completou.

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Os primeiros pontos de Bortoleto na Fórmula 1 foram conquistados no GP da Austrália, marcando também os primeiros pontos da história da Audi na categoria. Com o resultado em Silverstone, o brasileiro soma agora seis pontos no campeonato e ocupa a 14ª colocação no Mundial de Pilotos. Já seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, segue zerado na temporada.

Grande atuação de Bortoleto em Silverstone

Gabriel Bortoleto teve uma atuação consistente em Silverstone e voltou a pontuar na temporada. O brasileiro largou em 11º, chegou a aparecer em 14º nas primeiras voltas, mas rapidamente iniciou uma corrida de recuperação no pelotão intermediário.

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Na quinta volta, Bortoleto ultrapassou Carlos Sainz para entrar na zona de pontuação e assumiu a décima colocação. Com ritmo sólido, abriu vantagem sobre os adversários diretos e aproveitou os problemas enfrentados por Kimi Antonelli na reta final para ganhar mais uma posição.

A entrada do safety car, após o acidente de Max Verstappen, ainda permitiu uma última parada nos boxes. Com o carro de segurança até o fim das 52 voltas, recebeu a bandeirada em oitavo lugar e garantiu mais quatro pontos importantes para a Audi em 2026.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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