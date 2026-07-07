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Alex Poatan completa 39 anos com trajetória meteórica no UFC; relembre

Relembre a trajetória do lutador brasileiro no MMA desde 2021

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 13:39
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Alex Poatan comemora conquista do título no UFC
Alex Poatan comemora conquista do título no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @alexpoatanpereira)

O dia 7 de julho de 2026 também marca o aniversário de 39 anos de Alex "Poatan" Pereira. Após superar grandes dificuldades na vida pessoal, o brasileiro encontrou nas artes marciais um caminho de transformação. Desde a estreia no kickboxing, em 2012, a trajetória foi tão vitoriosa que culminou em uma ascensão meteórica no UFC, com a conquista de dois cinturões em menos de cinco anos.

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    Enquanto Poatan celebra o aniversário, relembre com o Lance! a impressionante trajetória do lutador na organização comandada por Dana White. Os feitos passam por três categorias, cinturões em duas divisões e muitos altos e baixos dentro do octógono.

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    Linha do tempo de Alex Poatan

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    • Origens: De trabalhador em uma borracharia ao estrelato. O apelido "Poatan" (Mão de Pedra) foi dado por seu primeiro treinador, Belocqua Wera, em referência à sua ancestralidade indígena.
    • Domínio no Kickboxing: Antes do UFC, Poatan fez história no Glory Kickboxing, tornando-se o primeiro lutador da organização a possuir dois cinturões simultâneos (médio e meio-pesado). Ingressou no Hall da Fama do Glory em 2023.

    A Chegada ao UFC (Peso-Médio)

    • Novembro de 2021 - UFC 268: Estreia no UFC com um nocaute avassalador sobre Andreas Michailidis no Madison Square Garden.
    • Julho de 2022 - UFC 276: Nocauteia Sean Strickland no 1º round, garantindo sua chance pelo cinturão.
    • Novembro de 2022 - UFC 281: Faz história ao nocautear seu arquirrival Israel Adesanya no 5º round, tornando-se o Campeão Peso-Médio do UFC em apenas sua quarta luta na organização.
    • Abril de 2023 - UFC 287: Perde o título na revanche para Adesanya por nocaute. Após a luta, decide subir para a categoria dos meio-pesados.

    Ascensão nos Meio-Pesados (93kg)

    • Julho de 2023 - UFC 291: Estreia na nova categoria vencendo o ex-campeão Jan Błachowicz por decisão dividida.
    • Novembro de 2023 - UFC 295: Retorna ao Madison Square Garden e nocauteia Jiri Prochazka, conquistando o cinturão vago dos meio-pesados. Ele se torna o 9º lutador da história a ganhar títulos em duas divisões diferentes.
    • Abril de 2024 - UFC 300: Defende o cinturão com um nocaute emblemático no 1º round contra Jamahal Hill.
    • Março de 2026 - UFC 313: Sofre um revés ao perder o cinturão dos meio-pesados para o russo Magomed Ankalaev por pontos.

    O Retorno e a Busca pela História (Peso-Pesado)

    • Maio de 2026 - UFC 320: Recupera o cinturão dos meio-pesados ao nocautear Magomed Ankalaev em apenas 80 segundos em uma revanche imediata, iniciando seu terceiro reinado no Ultimate.
    • Junho de 2026 - UFC Freedom 250: Poatan decide subir novamente de categoria. Ele acabou superado pelo francês Ciryl Gane, que ficou com o cinturão interino dos pesos-pesados.

    Poatan no UFC Casa Branca

    A noite de Alex Poatan não terminou como os fãs brasileiros esperavam no dia 14 de junho. Na luta co-principal do UFC Casa Branca, o brasileiro foi dominado por Ciryl Gane e teve a derrota confirmada no segundo round por nocaute técnico. No início do card, porém, Diego Lopes e Mauricio Ruffy levaram o Brasil para o topo.

    Com o resultado, Gane conquista novamente o cinturão interino dos pesos pesados e se credencia para uma futura unificação de títulos na categoria. Já Poatan conhece sua primeira derrota desde a mudança de divisão e terá de adiar o sonho de conquistar mais um cinturão no Ultimate.

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    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)
    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

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