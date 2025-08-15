menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Premier League 2025/26: veja como os 14 clubes mais ricos se movimentaram no mercado

Liga inglesa lidera rankings de faturamento no futebol europeu

Liverpool campeão Premier League
imagem cameraLiverpool foi o campeão da Premier League na temporada 2025/26. (Foto: Reprodução/X/@LFC)
3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 15/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

A temporada 2025/26 da Premier League está prestes a começar e, com pouco menos de um mês para o encerramento da janela de transferências, os principais clubes do campeonato mais rico do mundo seguem ativos no mercado em busca de reforços. De acordo com o ranking de faturamento da empresa britânica Deloitte, 14 dos 20 times da Premier League figuraram entre os 30 clubes com maior receita na temporada 2023/24 (que antecedeu a última). Veja como essas 14 equipes chegam para o início da nova temporada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira como os clubes mais ricos da Premier League se reforçaram

Wolverhampton (29°)

  1. Jergen Strand Larsen - Atacante- 27 milhões de euros
  2. Fer López - Ponta Direita - 23 milhões de euros
  3. Jhon Arias - Ponta Direita - 17 milhões de euros
  4. David Moller Wolfe - Lateral esquerdo - 12 milhões de euros
Jhon Arias Wolves
Jhon Arias é o novo camisa 10 do Wolverhampton e é um dos reforços para a temporada 2025/26 da Premier League (Foto: Divulgação)

Fulham (28°)

  1. Benjamin Lecomte - Goleiro - 500 mil de euros

Everton (27°)

  1. Thierno Barry - Atacante - 30 milhões de euros
  2. Kiernan Dewsbury-Hall - Meio campista - 28,65 milhões de euros
  3. Carlos Alcaraz - Meio campista- 15 milhões de euros
  4. Adam Aznou - Lateral esquerdo - 9 milhões de euros
  5. Mark Travers - Goleiro - 4,60 milhões de euros
Alcaraz em ação pelo Everton (Foto: Paul Ellis / AFP)
O Everton comprou em definitivo junto do Flamengo o meia Carlos Alcaraz é um dos reforços confirmados para a temporada 2025/26 da Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)

Crystal Palace (26°)

  1. Borna Sosa - Lateral Esq., - 2,30 milhões de euros
  2. Walter Benítez - Goleiro - custo zero

Brighton (21°)

  1. Charalampos Kostoulas - Atacante- 35 milhões de euros
  2. Maxim De Cuyper - Lateral esquerdo - 20 milhões de euros
  3. Tom Watson - Ponta Esquerda - 12 milhões de euros
  4. Diego Coppola - Zagueiro - 11 milhões de euros
  5. Do-young Yoon - Ponta Direita - 2 milhões de euros
  6. Olivier Boscagli - Zagueiro - custo zero

Aston Villa (18°)

  • Evann Guessand - Centroavante - 30 milhões de euros
  • Yasin Özcan - Zagueiro - 7 milhões de euros

West Ham (17°)

  1. Jean-Clair Todibo - Zagueiro - 40 milhões de euros
  2. El Hadji Malick Diouf - Meio campista - 22 milhões de euros
  3. Mads Hermansen - Goleiro - 20,80 milhões de euros
  4. Kyle Walker-Peters - Lateral direito - custo zero
  5. Callum Wilson - Atacante - custo zero

Newcastle (15°)

  1. Anthony Elanga - Ponta Direita - 61,40 milhões de euros
  2. Malick Thiaw - Zagueiro - 35 milhões de euros
  3. Antoñito Cordero - Ponta Esquerda - custo zero

Chelsea (10°)

  1. João Pedro - Atacante - 63 milhões de euros
  2. Jamie Gittens - Ponta Esquerda - 56 milhões de euros
  3. Jorrel Hato - Lateral esquerdo - 44,18 milhões de euros
  4. Liam Delap - Atacante- 35,5 milhões de euros
  5. Estêvão - Ponta Direita - 34 milhões de euros
  6. Dário Essugo - Volante - 22,27 milhões de euros
  7. Mamadou Sarr - Zagueiro - 14 milhões de euros
  8. Kendry Páez - Meio campista - 10 milhões de euros
João Pedro foi anunciado pelo Chelsea nesta quarta-feira (Foto: Divulgação/Chelsea)
João Pedro foi anunciado pelo Chelsea durante a disputa do Mundial de Clubes e é um dos principais reforços para a temporada 2025/26 da Premier League (Foto: Divulgação/Chelsea)

Tottenham (9°)

  1. Mohammed Kudus - Ponta Direita - 63,8 milhões de euros
  2. Mathys Tel - Atacante - 35 milhões de euros
  3. Kevin Danso - Zagueiro - 25 milhões de euros
  4. Luka Vuskovic - Zagueiro - 11 milhões de euros
  5. Kota Takai - Zagueiro - 5,8 milhões de euros

Liverpool (8°)

  1. Florian Wirtz - Meio campista - 125 milhões de euros
  2. Hugo Ekitiké - Atacante - 80 milhões de euros
  3. Milos Kerkez - Lateral esquerdo - 48,90 milhões de euros
  4. Jeremie Frimpong - Lateral direito - 40 milhões de euros
  5. Ármin Pécsi - Goleiro - 1,78 milhões de euros
  6. Freddie Woodman - Goleiro - custo zero
Florian Wirtz - Liverpool
Wirtz é o principal reforço do Liverpool para a temporada 2025/26 da Premier League (Foto: Reprodução)

Arsenal (7°)

  1. Martín Zubimendi - Volante - 70 milhões de euros
  2. Viktor Gyökeres - Atacante - 65,8 milhões de euros
  3. Noni Madueke - Ponta Direita - 56 milhões de euros
  4. Cristhian Norgaard - Zagueiro - 15 milhões de euros
  5. Christian Nørgaard - Volante - 11,6 milhões de euros
  6. Kepa Arrizabalaga - Goleiro - 5,8 milhões de euros

Manchester United (4°)

  1. Benjamin Sesko - Centroavante - 78,5 milhões de euros
  2. Bryan Mbeumo - Ponta Direita - 75 milhões de euros
  3. Matheus Cunha - Atacante - 74,20 milhões de euros
  4. Diego León - Lateral esquerdo - 4 milhões de euros

Manchester City (2°)

  1. Tijani Reijnders - Meio campista- 55 milhões de euros
  2. Rayan Ait-Nouri - Lateral esquerdo - 36,80 milhões de euros
  3. Rayan Cherki - Ponta Direita - 38,50 milhões de euros
  4. James Trafford - Goleiro - 31,20 milhões de euros
  5. Sverre Nypan - Meia Central - 15 milhões de euros
  6. Marcus Bettinelli - Goleiro - 2,40 milhões de euros

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias