Premier League 2025/26: veja como os 14 clubes mais ricos se movimentaram no mercado
Liga inglesa lidera rankings de faturamento no futebol europeu
A temporada 2025/26 da Premier League está prestes a começar e, com pouco menos de um mês para o encerramento da janela de transferências, os principais clubes do campeonato mais rico do mundo seguem ativos no mercado em busca de reforços. De acordo com o ranking de faturamento da empresa britânica Deloitte, 14 dos 20 times da Premier League figuraram entre os 30 clubes com maior receita na temporada 2023/24 (que antecedeu a última). Veja como essas 14 equipes chegam para o início da nova temporada.
Confira como os clubes mais ricos da Premier League se reforçaram
Wolverhampton (29°)
- Jergen Strand Larsen - Atacante- 27 milhões de euros
- Fer López - Ponta Direita - 23 milhões de euros
- David Moller Wolfe - Lateral esquerdo - 12 milhões de euros
Fulham (28°)
- Benjamin Lecomte - Goleiro - 500 mil de euros
Everton (27°)
- Thierno Barry - Atacante - 30 milhões de euros
- Kiernan Dewsbury-Hall - Meio campista - 28,65 milhões de euros
- Adam Aznou - Lateral esquerdo - 9 milhões de euros
- Mark Travers - Goleiro - 4,60 milhões de euros
Crystal Palace (26°)
- Borna Sosa - Lateral Esq., - 2,30 milhões de euros
- Walter Benítez - Goleiro - custo zero
Brighton (21°)
- Charalampos Kostoulas - Atacante- 35 milhões de euros
- Maxim De Cuyper - Lateral esquerdo - 20 milhões de euros
- Tom Watson - Ponta Esquerda - 12 milhões de euros
- Diego Coppola - Zagueiro - 11 milhões de euros
- Do-young Yoon - Ponta Direita - 2 milhões de euros
- Olivier Boscagli - Zagueiro - custo zero
Aston Villa (18°)
- Evann Guessand - Centroavante - 30 milhões de euros
- Yasin Özcan - Zagueiro - 7 milhões de euros
West Ham (17°)
- Jean-Clair Todibo - Zagueiro - 40 milhões de euros
- El Hadji Malick Diouf - Meio campista - 22 milhões de euros
- Mads Hermansen - Goleiro - 20,80 milhões de euros
- Kyle Walker-Peters - Lateral direito - custo zero
- Callum Wilson - Atacante - custo zero
Newcastle (15°)
- Malick Thiaw - Zagueiro - 35 milhões de euros
- Antoñito Cordero - Ponta Esquerda - custo zero
Chelsea (10°)
- Liam Delap - Atacante- 35,5 milhões de euros
- Dário Essugo - Volante - 22,27 milhões de euros
- Mamadou Sarr - Zagueiro - 14 milhões de euros
- Kendry Páez - Meio campista - 10 milhões de euros
Tottenham (9°)
- Mathys Tel - Atacante - 35 milhões de euros
- Kevin Danso - Zagueiro - 25 milhões de euros
- Luka Vuskovic - Zagueiro - 11 milhões de euros
- Kota Takai - Zagueiro - 5,8 milhões de euros
Liverpool (8°)
- Milos Kerkez - Lateral esquerdo - 48,90 milhões de euros
- Jeremie Frimpong - Lateral direito - 40 milhões de euros
- Ármin Pécsi - Goleiro - 1,78 milhões de euros
- Freddie Woodman - Goleiro - custo zero
Arsenal (7°)
- Cristhian Norgaard - Zagueiro - 15 milhões de euros
- Christian Nørgaard - Volante - 11,6 milhões de euros
- Kepa Arrizabalaga - Goleiro - 5,8 milhões de euros
Manchester United (4°)
- Diego León - Lateral esquerdo - 4 milhões de euros
Manchester City (2°)
- James Trafford - Goleiro - 31,20 milhões de euros
- Sverre Nypan - Meia Central - 15 milhões de euros
- Marcus Bettinelli - Goleiro - 2,40 milhões de euros
