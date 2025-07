Manchester United anuncia contratação de Bryan Mbeumo

O Manchester United anunciou a contratação do atacante camaronês Bryan Mbeumo pelas próximas cinco temporadas. O clube tem a opção de estender o vínculo do jogador até junho de 2031 caso esteja satisfeito com os serviços do atleta.

Na última temporada, Mbeumo se destacou com a camisa do Brentford e atraiu o interesse do Manchester United. Na Premier League, o atacante marcou 20 gols e foi o 4º maior goleador do Campeonato Inglês.

- Quando soube da chance de ir para o Manchester United, tive que agarrar a oportunidade de assinar pelo clube dos meus sonhos. Minha mentalidade é sempre ser melhor do que ontem. Sei que tenho o espírito e personalidade para elevar meu nível e aprender com Ruben Amorim e com jogadores de classe mundial.

Por conta da má campanha na última edição da Premier League, o Manchester United não disputa competições europeias em 2025/2026. Com isso, Mbeumo terá apenas compromissos domésticos na temporada.

Diretor do Manchester United elogia Mbeumo

Diretor de Futebol do Manchester United, Jason Wilcox elogiou a contratação de Bryan Mbeumo na janela de transferências. O atleta participará da pré-temporada dos Diabos Vermelhos, nos Estados Unidos.

- Os gols e as assistências de Bryan são excepcionais. Sua notável consistência o colocou entre os jogadores mais produtivos da Inglaterra nas últimas três temporadas. A crença de Bryan em nosso projeto e a determinação em se juntar ao clube confirmaram que ele era a escolha perfeita para o Manchester United e para a cultura que estamos desenvolvendo. Estamos muito satisfeitos por termos garantido mais um de nossos principais alvos antes da turnê de pré-temporada.

O Manchester United tem quatro amistosos programados antes da estreia na Premier League diante do Arsenal, no dia 17 de agosto. Os Red Devils encaram West Ham, Bournemouth, Everton e Fiorentina nas próximas semanas.

