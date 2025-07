O Newcastle, atual campeão da Copa da Liga Inglesa, acertou a contratação de Anthony Elanga, ex-Manchester United e destaque do Nottingham Forest na última temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.

Os Magpies pagarão 55 milhões de libras (cerca de R$ 407,6 milhões na cotação atual) pelo atacante, tornando-o a segunda contratação mais cara da história do clube. O sueco só fica atrás de Alexander Isak, que custou 63 milhões de libras (R$ 466,9 milhões).

Elanga já está em Newcastle upon Tyne para realizar os exames médicos e assinar contrato de cinco anos com o novo clube. Como segundo reforço mais caro da história, o atacante de 23 anos supera nomes como Sandro Tonali, Anthony Gordon, Bruno Guimarães e Joelinton, pilares do time de Eddie Howe.

O Nottingham Forest, por sua vez, irá lucrar cerca de 40 milhões de libras com o sueco (R$ 296,3 milhões), já que, em julho de 2023, pagou 15 milhões de libras (R$ 111,1 milhões) ao Manchester United pela então jovem promessa.

Elanga em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução)

O destaque de Elanga, possível reforço do Newcastle, no Nottingham Forest

Anthony Elanga chegou ao Nottingham Forest em 2023 e logo entregou uma temporada interessante, com 15 participações diretas em gols (cinco gols e dez assistências) nas 43 partidas que disputou. Este desempenho já foi suficiente para valorizar o jogador, mas o que corrobora para o montante pago pelo Newcastle é a regularidade de seu segundo ano no Forest. Em 2024/25, o sueco marcou seis vezes e distribuiu outras 12 assistências em 43 jogos novamente. Elanga foi o terceiro principal assistente (11) da última edição da Premier League, atrás apenas de Jacob Murphy (12) e Mohamed Salah (18).

Surgimento no Manchester United

Elanga teve suas duas primeiras oportunidades no United com Ole Gunnar Solskjaer, na temporada 2020/21. Porém, foi no ano seguinte que despontou de fato. Em 2021/22, no retorno de Cristiano Ronaldo aos Red Devils, o jovem sueco atuou em 27 oportunidades e contribuiu com três tentos e dois passes para gols de companheiros. Com Erik ten Hag no comando, o jogador não teve o desenvolvimento que se esperava e foi vendido em julho de 2023.

