João Pedro é anunciado pelo Chelsea; brasileiro já pode enfrentar o Palmeiras no Mundial

Com a janela de transferências aberta novamente para as equipes que ainda estão no Mundial de Clubes, o Chelsea anunciou o atacante João Pedro nesta quarta-feira (2). O brasileiro chega após duas temporadas de destaque no Brighton e já pode enfrentar o Palmeiras nas quartas de final do Mundial.

O Chelsea pagou 55 milhões de libras (R$ 415 milhões) ao Brighton pela contratação de João Pedro, embora o valor possa subir devido a cláusula de cinco milhões de libras (R$ 38 milhões) por metas. O atleta foi um dos protagonistas na última temporada da Premier League.

A janela de transferências, criada para o Mundial de Clubes da Fifa, foi reaberta na última sexta-feira (27) e terá duração até o dia 3 de julho, período que se encerrará as oitavas de final da competição. O objetivo da entidade é incentivar os clubes e jogadores cujos contratos estão prestes a expirar a encontrar uma solução adequada para o impasse, visto que os vínculos na Europa, tradicionalmente, se encerram em 30 de junho.

Dessa forma, João Pedro reforça os Blues já para a competição. Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Veja os números de João Pedro, novo reforço do Chelsea, na temporada

João Pedro em ação com a bola no jogo entre Brasil e Colômbia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Nesta temporada, João Pedro foi um dos destaques do Brighton na Premier League e atraiu o interesse do Chelsea. Em 27 partidas do Campeonato Inglês, o jovem de 23 anos marcou 10 gols e contribuiu com seis assistências.

