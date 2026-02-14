NBA amplia parceria com banco dos EUA; confira

A NBA anunciou a renovação e a ampliação de sua parceria com a American Express. O acordo entre liga e banco não teve duração exata revelada, mas tem duração plurianual. E agora, passa a incluir também a WNBA, a NBA G League, a seleção dos Estados Unidos e a NBA Take-Two Media, braço de conteúdo e entretenimento da organização.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Com o novo contrato, a American Express amplia a presença em propriedades da NBA. Estão previstas ativações de marketing, iniciativas digitais e projetos de conteúdo ao longo da temporada. A instituição também vai assumir posições de patrocínio em eventos do calendário da liga e da G League. Sem contar os benefícios para clientes e jogadores do NBA 2K.

- Nossa parceria de longa data com a NBA está enraizada em um compromisso compartilhado de oferecer experiências e acesso excepcionais para nossos clientes e fãs, presencialmente e por meio de plataformas digitais. Este próximo capítulo se baseia nessa fundação - afirmou Bess Spaeth, vice-presidente executiva de gestão global de marca e experiências da American Express. E ela concluiu:

continua após a publicidade

- Continuamos a inovar em nossas parcerias esportivas globais para oferecer ainda mais valor e experiências, seja em eventos ao vivo ou para quem acompanha de casa.

Do lado da liga, a avaliação é que a ampliação do acordo reflete a maturidade da relação comercial entre as partes.

- A extensão com a American Express reflete a profundidade e o crescimento contínuo da parceria", disse Lauren Sullivan, vice-presidente sênior e responsável pela gestão de parcerias da NBA. E emendou:

continua após a publicidade

- Nossa relação ampliada aprofunda o engajamento da marca em nossas plataformas e cria novas oportunidades para conectar fãs por meio de acesso exclusivo a conteúdos e experiências.