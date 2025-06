Matheus Cunha é do Manchester United. O interesse do clube se concretizou neste domingo (1), quando a diretoria anunciou a contratação do atacante através de suas redes sociais, como a primeira chegada da janela de transferências do verão europeu a Carrington.

Segundo a imprensa europeia, o bilionário Jim Ratcliffe desembolsou cerca de 62,5 milhões de libras (mais de R$ 470 milhões na cotação atual), valor da multa do atleta junto ao Wolverhampton. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2030.

Cunha fez temporada iluminada com a camisa dos Wolves. O time, sob o comando de Gary O'Neil, teve um começo ruim de Premier League e estava na briga contra o rebaixamento. Entretanto, a chegada do português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, elevou o patamar do elenco e do brasileiro.

Fazendo dupla de ataque com o norueguês Strand Larsen, Matheus participou de 23 gols de maneira direta em 2024/25, e foi crucial na permanência da equipe na elite inglesa de maneira antecipada. Leicester, Ipswich Town e Southampton amargaram o rebaixamento na corrida, e o salto de desempenho colcou o Wolverhampton em 16º, com 42 pontos, empatado justamente ao United, que teve saldo de gols superior e terminou uma colocação acima.

🔢 Números de Matheus Cunha, novo contratado do United, pelo Wolverhampton em 2024/25

⚽ 36 jogos

⌛ 2.831 minutos em campo

🥅 17 gols marcados

📤 6 assistências

✅ 10 vitórias

🟰 6 empates

❌ 20 derrotas

A trajetória positiva de Matheus Cunha na temporada lhe rendeu uma nova oportunidade com a Seleção Brasileira. Campeão olímpico em Tóquio, o centroavante teve chances com Fernando Diniz, em 2023, mas não era convocado desde a Data Fifa de outubro daquele ano. Com Dorival, retornou para os jogos de março - os quais marcaram a demissão do treinador -, e terá a continuidade do momento com a gestão de Carlo Ancelotti, que o incluiu na lista para os duelos com Equador e Paraguai, na primeira dezena de junho, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

