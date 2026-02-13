Com gol de ex-Botafogo, primeiro semifinalista do Carioca está definido

O Madureira está nas semifinais do Campeonato Carioca. Nesta sexta-feira (13), em Conselheiro Galvão, o Tricolor suburbano venceu o Boavista por 2 a 1, pelas quartas de final, e garantiu vaga entre os quatro melhores da competição estadual. O adversário na próxima fase sairá do clássico entre Flamengo e Botafogo, que se enfrentam neste domingo (15), no Maracanã.

A partida começou movimentada, e o Madureira teve a chance de abrir o placar. Rodrigo Lindoso cobrou o pênalti, mas acabou desperdiçando a oportunidade, chutando para fora. O erro, porém, não abalou a equipe. Ainda no primeiro tempo, Maranhão aproveitou boa jogada de Cauã Coutinho pela direita, apareceu bem na área e finalizou para fazer 1 a 0.

O Boavista reagiu antes do intervalo. Também em cobrança de pênalti, Brunão deixou tudo igual e recolocou o time de Saquarema no jogo, levando a decisão em aberto para a etapa final.

No segundo tempo, Lindoso teve a chance de se redimir — e não desperdiçou. O volante apareceu em momento decisivo, balançou as redes e garantiu a vitória do Madureira, levando a torcida em Conselheiro Galvão à festa. Após o apito final, questionado sobre a preferência de adversário na semifinal, o jogador, que já vestiu a camisa do Botafogo, respondeu em tom descontraído: "

- Tem essa não.

A outra semifinal do Carioca será definida nos confrontos entre Fluminense e Bangu, além de Vasco contra o Volta Redonda. O time da Colina entra em campo neste sábado (14), em São Januário, enquanto o Fluminense decide sua vaga na segunda-feira (16), no Maracanã.

Madureira é o primeiro semifinalista do Carioca (Foto: Reprodução / Madureira EC)

