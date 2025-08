De Flamengo a Real Madrid: veja quanto faturam os times mais ricos do futebol em 2025

Único brasileiro presente na lista dos 30 clubes com maior faturamento do mundo na atualidade, o Flamengo surge como um “intruso” em uma lista totalmente dominada pelo futebol europeu, cenário já visto há muitas décadas na modalidade. Mas dentro do Velho Continente, equipes gigantes brigam para assumir o posto de maior potência financeira no mundo da bola, posto que constantemente tem um dono diferente.

A atualização mais recente do ranking, elaborado pela Deloitte com dados da temporada 2023/24, reforça algumas tendências que já eram possíveis de perceber no futebol há alguns anos. Dos 30 clubes da lista, quase metade deles são ingleses, criando um cenário de disparidade grande na comparação com outros países, mas o que não garante a primeira posição de clubes com maior receita.

Há dois anos, o Manchester City viveu sua temporada auge no que diz respeito aos títulos e venceu a Liga dos Campeões, resultado que fez o clube crescer sua imagem no cenário global do futebol, além, claro de encher o bolso com premiações milionárias. O time de Pep Guardiola levou a tríplice coroa de troféus na temporada 2022/23.

Mas a “era” do City foi curta e o posto de clube com maior faturamento entre todos no mundo voltou a ser de um gigante que há muitos anos frequenta as primeiras posições, o Real Madrid. A equipe espanhola carrega o status de “maior clube do mundo” para muitos torcedores, mas também justifica a fama e a própria pressão no elenco quando listas como essa são elaboradas.

A equipe voltou a vencer a Champions na temporada 2023/24, justamente a temporada de análise, e aparece na primeira posição com uma diferença interessante até o segundo colocado, atualmente o Manchester City. O Real Madrid arrecadou pouco mais de 1 bilhão de euros na temporada 2024/25, diferença de mais de 120 milhões de euros para o segundo colocado, a equipe de Manchester.

Essa marca é um recorde na história do futebol. Segundo a publicação da Deloitte, nunca uma equipe de futebol no mundo havia alcançado a marca de arrecadação em uma única temporada.

Os cinco clubes mais ricos da temporada 2024/25

As cinco primeiras posições ficam completas com o Paris Saint-Germain, que na lista ainda não tem ao seu favor o fato de ter vencido sua primeira Champions, já que a o ranking foi feito com dados da temporada anterior. Ou seja, mesmo sem o auge técnico, o PSG já aparece como um relevante clube no aspecto da arrecadação financeira no futebol mundo afora. Isso prova um valor de marca importante para a equipe.

Os parisienses aparecem com uma arrecadação de 805 milhões de euros numa única temporada, maior valor até então da história do clube. Com o título da Champions a final do Mundial em 2024/25, o número deve bater novo recorde.

O cenário é parecido com o Manchester United, quarto colocado, com a diferença que os Red Devils estão fora do primeiro patamar do futebol mundial há alguns anos, sem títulos de expressão. Mesmo assim, sempre demonstraram força financeira e seguem com um dos elencos mais caros e com um trabalho de marca exemplar.

Por isso, os ingleses conseguem se manter estáveis no topo das listas de faturamento sem depender necessariamente de um resultado esportivo robusto. A lista mostra uma receita de 770 milhões de euros na equipe.

Fechando o top cinco, o Bayer de Munique. Os alemães também passaram a ser equipes mais globais, diversificar cada vez mais seu poder de faturamento e, combinado com os resultados esportivos estáveis (de sempre chegar longe em grandes repercussões), o clube bávaro consegue seguir como um time relevante no ranking de receita. No total, o Bayern somou 765 milhões de euros de receita em 2023/24.

Real Madrid perfilado antes do jogo contra o RB Salzburg, pelo Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Outros gigantes na lista

O Barcelona vive um momento de reestruturação e é o sexto colocado, pouco abaixo do Bayern e United. Os blaugranas fecharam 2023/24 com 760 milhões de euros em faturamento. O valor, próximo dos dois clubes acima, tem uma diferença grande para as equipes que vêm abaixo.

O Arsenal, por exemplo, é o sétimo colocado com 716 milhões de euros de faturamento. Na sequência, um trio inglês para fechar os top dez. O Liverpool ocupa a oitava posição, com 714 milhões de euros, o Tottenham aparece em nono com 615 milhões de euros, e o Chelsea fecha na décima colocação com 545 milhões de euros de receita.

Flamengo como 'intruso'

O Flamengo é a grande surpresa da lista e aparece fechando o ranking da na trigésima posição. O rubro-negro carioca teve um faturamento de 198 milhões de euros na temporada 2023/24, assumindo a primeira posição do Brasil e de todo o continente americano.

A equipe brasileira, no período analisado, não venceu troféus de peso, já que 2023 viu o Fluminense faturar a Libertadores e o Palmeiras ficar com o Brasileiro. Mesmo assim, o clube se mostra cada vez mais estável financeiramente, diversificando suas receitas e mostrando que tem capacidade de, em parte, competir com o poder financeiro de alguns europeus, principalmente da “classe media” da Premier League e outros clubes de tradição menos ricos, como Napoli, Roma, Benfica e Lyon.