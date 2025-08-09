menu hamburguer
Futebol Feminino

Crise financeira do Barcelona atinge em cheio o futebol feminino do clube

Déficit milionário, saídas importantes e pressão do fair play financeiro colocam em risco a estabilidade da equipe

Crise financeira obriga Barcelona a cortar custos e limita renovações no futebol feminino (Foto: Divulgação/ Barcelona)
imagem cameraCrise financeira obriga Barcelona a cortar custos e limita renovações no futebol feminino (Foto: Divulgação/ Barcelona)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 09/08/2025
04:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Barcelona está passando por uma crise financeira grave que afeta todas as áreas do clube, inclusive o futebol feminino. Mesmo sendo uma das poucas modalidades que, até pouco tempo atrás, conseguia se sustentar sozinha, a situação atual obriga o clube a fazer ajustes urgentes para equilibrar as contas.

Segundo informações do jornal espanhol ‘El Periódico’, estima-se que o déficit seja de € 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões de reais) para fechar o balanço do time feminino, o que tem levado a cortes nos salários e à necessidade de vender jogadoras. 

A situação ficou ainda mais complicada porque, pela primeira vez, o futebol feminino passou a entrar no cálculo do fair play financeiro junto com o time masculino, que já tem dificuldades conhecidas para contratar reforços. Joan Garcia, Marcus Rashford, Wojciech Szczesny (renovação) e Gerard Martín ainda não foram inscritos pelo clube.

Barcelona inicia a pré-temporada, mas segue com incertezas (Foto: Divulgação/Barcelona)
Barcelona inicia a pré-temporada, mas segue com incertezas (Foto: Divulgação/Barcelona)

Isso aumentou a pressão para que o time feminino não tenha prejuízo, diferente do que acontece em outras modalidades do clube. Por isso, o elenco principal perdeu algumas jogadoras e ainda enfrenta dificuldades para renovar contratos, mesmo com nomes importantes como Alexia Putellas e Marta Torrejón garantidas até 2026.

Além do time principal, o Barcelona também sente o impacto no seu time B, que perdeu várias promissoras atletas para clubes de outras ligas mais competitivas e financeiramente mais atrativas. 

Saídas do time principal

  1. Ingrid Engen — Olympique de Lyon
  2. Ellie Roebuck — Aston Villa
  3. Fridolina Rolfö — sem clube
  4. Bruna Vilamala — Club América (México)
  5. Martina Fernández — Everton

Saídas do time B

  1. Judit Pujols — VfL Wolfsburg
  2. Ona Baradad — Espanyol
  3. Meritxell Muñoz — Espanyol
  4. Onyeka Gamero — Bay FC (Estados Unidos)

