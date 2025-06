Liverpool anuncia contratação de Florian Wirtz, do Leverkusen

A novela chegou ao fim. Florian Wirtz foi anunciado nesta sexta-feira (20) como novo reforço do Liverpool, reforçando a equipe de Arne Slot em transferência junto ao Bayer Leverkusen por 150 milhões de euros (quase R$ 950 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Livre no mercado, Pogba usa camisa de gigante do Mundial e agita web

O valor inclui a taxa fixa e os bônus que podem ser alcançados pelo atleta em metas com a camisa vermelha. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2030.

Wirtz realizou os exames médicos em Merseyside na manhã desta sexta, e foi aprovado. A assinatura do contrato aconteceu logo depois, junto à diretoria do clube. A transferência configura ao meio-campista a sequência de sua parceria com outra ex-estrela dos Onze da Fábrica: Jeremie Frimpong, que foi contratado para substituir Trent Alexander-Arnold também no mercado do verão europeu.

continua após a publicidade

- Estou muito feliz e orgulhoso. Finalmente está feito e eu estava esperando há muito tempo. Espero dar o meu melhor. Conversei também com alguns jogadores que atuaram lá e eles me disseram que é perfeito para mim, que cada campo é perfeito, que você pode aproveitar cada partida. Estou realmente ansioso para jogar minha primeira partida. Não estou aqui para me divertir, quero também conquistar algo e dar aos fãs o que eles merecem - afirmou.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

continua após a publicidade

Bayern de Munique e Manchester City eram outros dois interessados na contratação do atleta de 22 anos. Segundo a imprensa europeia, o jogador soube do interesse dos Reds e escolheu não dar sequência às tratativas com os demais desejosos de seu futebol.

Florian foi revelado pelas categorias de base do Colônia, mas foi comprado pelo próprio Leverkusen antes de chegar aos profissionais, com apenas 16 anos. Rapidamente, foi promovido aos profissionais, estreando em maio do mesmo ano, diante do Werder Bremen, e deu início a uma história de cinco anos no oeste alemão.

O melhor momento do meia foi na temporada 2023/24, quando protagonizou a trajetória de título da Bundesliga pelo Bayer, além da dobradinha com a Copa da Alemanha. O time, sob o comando de Xabi Alonso, ficou 51 jogos invicto, antes de perder a chance da tripleta, perdendo para a Atalanta na decisão da Europa League.

🔢 Os números de Wirtz, reforço do Liverpool, pelo Bayer Leverkusen

⚽ 197 jogos

🥅 57 gols

📤 65 assistências

🏆 Títulos: Bundesliga de 2023-24, Copa da Alemanha de 2023-24 e Supercopa da Alemanha de 2024

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.