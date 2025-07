O Arsenal anunciou nova aquisição para o elenco comandado por Mikel Arteta. Trata-se de Martín Zubimendi, volante espanhol de 26 anos, junto à Real Sociedad. Ele é o segundo reforço da equipe londrina para a próxima temporada — o primeiro foi Kepa, ex-Chelsea.

O Arsenal venceu uma intensa batalha no mercado da bola, visto que o jogador era um dos grandes nomes da janela de transferências do verão europeu — desejado por equipes como Real Madrid, Barcelona e Liverpool. Para superar os rivais, o clube inglês pagou a cláusula de rescisão do meio-campista: 65 milhões de euros (aproximadamente R$ 415 milhões). O jogador fará parte da pré-temporada que o time disputará na Ásia em julho, que inclui um jogo agendado contra o Tottenham em Hong Kong.

Martín Zubimendi Ibáñez nasceu em San Sebastián, na Espanha, em 2 de fevereiro de 1999. Até a temporada 2024/25, ele foi um homem de um time só: a Real Sociedad, entidade da sua cidade natal e uma das maiores do futebol espanhol. O meia chegou ao clube com 12 anos, em 2011, e subiu aos profissionais em 2016. Foram 236 partidas, 10 gols, nove assistências e os primeiros nove anos de carreira dedicados ao time principal basco. O ápice da trajetória aconteceu na temporada 2019/20, com o título da Copa do Rei em cima do Athletic Bilbao, o maior rival local.

O desempenho na Real Sociedad o projetou a alcançar voos ainda mais altos, como a seleção espanhola. Convocado desde 2021, são 19 exibições pela Fúria e duas taças: a Nations League de 2022/23 e a Eurocopa de 2024.

