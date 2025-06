Manchester City acerta com o primeiro reforço para o Mundial de Clubes

O Manchester City está de olho em uma reformulação do elenco para a disputa do Mundial de Clubes e fechou sua primeira transferência visando o torneio. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, Tijjani Reijnders, destaque do Milan, será o novo reforço da equipe. Os valores chegam em torno de 70 milhões de euros (aproximadamente 450 milhões de reais).

O meio-campista holandês de 26 anos chega como o primeiro reforço da equipe após o fim da Premier League. Destaque no Milan, Reijnders foi eleito o melhor da posição pelo Campeonato Italiano nesta temporada e conquistou a Supercopa da Itália junto com o clube.

Em 54 partidas na temporada atual, Reijnders fez 15 gols e distribuiu quatro assistências em 4591 minutos em campo. O holandês chega como possível dupla de Rodri - que voltou a entrar em campo depois de oito meses recentemente - no meio de campo para sustentar o estilo de jogo de Pep Guardiola.

Manchester City quer mais uma contratação para o Mundial

O Manchester City está negociando com o Lyon a contratação do meia Rayan Cherki. De acordo com o jornalista Sean McCormick, do portal Manchester Evening News, o time inglês recebeu sinal verde para uma proposta na casa dos 25 milhões de euros pelo jogador. O City tem pressa para concluir a operação e quer contar com o francês já no Mundial de Clubes.

Rayan Cherki, alvo do Manchester City para o Mundial, pelo Lyon (Foto: Reprodução/Ligue 1)

Após desistir da contratação de Florian Wirtz, que deve ir para o Liverpool, o nome de Cherki foi avaliado positivamente pela diretoria do clube. O meia francês, de 21 anos, revelou que não deseja permanecer no Lyon para a próxima temporada.

