Lazio investe bilhões para construção do novo estádio; entenda

A Lazio deu início ao processo administrativo para viabilizar a construção de seu novo estádio em Roma, na Itália. Com um projeto de investimento bilionário (em reais), o clube protocolou a documentação necessária para a requalificação do Stadio Flaminio. A entrega do dossiê técnico coloca o plano na fase formal de análise pelos órgãos municipais, etapa obrigatória antes de qualquer autorização para obras. O projeto prevê o dobro da capacidade atual (25 mil lugares). Atualmente, o lado azul da capital italiana divide o Estádio Olímpico com a Roma.

O plano econômico-financeiro apresentado pela Lazio prevê investimento total de € 480 milhões, conforme versões do projeto reportadas pela imprensa italiana. Convertidos, os valores chegam a quase R$ 3 bilhões, colocando o estádio entre os maiores projetos de infraestrutura esportiva em andamento no futebol europeu.

A modelagem financeira indicada nos documentos prevê financiamento com prazo de amortização estimado em até 30 anos, além de aporte de capital próprio da Lazio. Haverá também investimento próprio e uma parcela menor que 5% de investimento público.. Os percentuais exatos não foram detalhados publicamente.

Protocolado o dossiê, o projeto entra agora na fase de avaliação técnica e administrativa do poder público. Essa etapa envolve análises urbanísticas, ambientais e patrimoniais e pode gerar pedidos de ajustes no escopo. Não há, até o momento, cronograma oficial aprovado para início das obras.

A confirmação do avanço foi feita pelo prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, em declaração pública repercutida pela Agenzia Giornalistica Italia (AGI).

- Podemos dar também outra notícia: justamente hoje a Lazio apresentou a documentação completa para iniciar o procedimento de realização do novo estádio, que agora deverá ser analisada. É um passo importante - afirmou o prefeito.