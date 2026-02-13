Em meio à reta decisiva da temporada europeia, Vini Jr passará a atuar com uma chuteira personalizada nos compromissos do Real Madrid pela Liga dos Campeões e pelo Campeonato Espanhol, além das próximas partidas com a Seleção Brasileira. O modelo foi desenvolvido com inspiração na postura do atacante em campo e em características que marcaram sua trajetória recente.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr vai jogar? Onde assistir Real Madrid x Real Sociedad

A edição exclusiva faz referência ao estilo de jogo do brasileiro: velocidade, improviso e confiança em momentos de alta pressão. O design também tem elementos que remetem o futebol brasileiro, ressaltando a identidade técnica e a capacidade de reação imediata durante a partida.

A nova chuteira será utilizada justamente em um período de decisões por clube e seleção, quando o atacante vive mais um capítulo na carreira. E a estreia será neste sábado, diante da Real Sociedad, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

continua após a publicidade

Na tabela de classificação, o Real Madrid está na segunda colocação do Campeonato Espanhol, com 57 pontos, um a menos do que o Barcelona. Na Copa do Rei, o time merengue foi eliminado pelo Albacete.

Em março, o jogador atuará pela Seleção Brasileira nos dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo. O time canarinho vai enfrentar a França, no dia no dia 26 de março, em Boston, e encara a Croácia no dia 31, em Orlando. A convocação deve sair em meados de março.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional