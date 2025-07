Tottenham acerta com destaque da Premier League por mais de 400 milhões

O Tottenham chegou a um acordo com o West Ham pela contratação de Mohammed Kudus por cerca de £55 milhões (cerca de R$407 milhões, na cotação atual), segundo informou o jornalista David Ornstein, do The Athletic. O meio-campista ganês deve realizar exames médicos na quinta-feira antes de assinar contrato por seis temporadas com o clube do norte de Londres.

Do lado do jogador, o acordo em relação aos termos pessoais não devem ser um impeditivo, uma vez que o jornalista afirma que Kudus dá prioridade ao Tottenham em uma eventual saída do clube.

O contrato atual de Kudus com o West Ham vai até 2028 e possui uma cláusula de rescisão para os 10 primeiros dias de julho, sendo £80 milhões (R$ 592 milhões) para clubes de fora da Inglaterra, £85 milhões (R$ 630 milhões) para clubes da Premier League e £120 milhões (R$890 milhões) para times da Arábia Saudita.

Veja o desempenho de Kudus no West Ham

Contratado junto ao Ajax em 2023, Kudus já disputou duas temporadas pelo West Ham e é um dos destaques da equipe. O jogador ganês já fez boa dulpa com Lucas Paquetá, antes do brasileiro ser acusado oficialmente pela federação inglesa por forçar um cartão amarelo.

Lucas Paquetá e Mohammed Kudus, destaques do West Ham nas últimas temporadas (Foto: Divulgação/West Ham)

Nesta temporada, Kudus fez cinco gols e deu duas assitências em 32 partidas de Premier League, na qual o West ham terminou na 14ª colocação.

