O Borussia Dortmund confirmou que acertou a transferência de Jamie Bynoe-Gittens para o Chelsea, que enfrenta o Palmeiras pelas quartas de final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (4). Segundo Fabrizio Romano, o valor acordado foi de 55 milhões de libras.

A janela de transferências está aberta para os clubes que disputam o Mundial, mas o Chelsea não poderá inscrever o atleta no time, uma vez que ele já jogou pelo clube alemão. Confira o que falou o CEO do Borussia Dortmund sobre a saída de Gittens:

— A carreira de Jamie Gittens é exemplar para o desenvolvimento de grandes talentos no Borussia Dortmund. Nós o descobrimos muito cedo, o contratamos praticamente sem custos, o desenvolvemos em nosso centro de formação e lhe demos oportunidades em alto nível no time profissional. Jamie retribuiu a confiança com dedicação, desempenho e gols. Sua transferência de volta para a Inglaterra representa um retorno significativo para nós. Desejamos a ele o melhor para o futuro — afirmou Lars Ricken.

Sobre as negociações, o dirigente comentou que não foram fáceis, mas que conseguiram chegar em um valor satisfatório para todos.

— As conversas com o Chelsea foram desafiadoras, mas estamos satisfeitos por provavelmente conseguirmos cumprir nossas metas financeiras e garantir segurança no planejamento. Jamie é um jogador excelente, que nos deu muitas alegrias. Agora ele quer dar o próximo passo na carreira no Chelsea, e desejamos muito sucesso para ele — completou Ricken.

Veja os números de Jamie Bynoe-Gittens pelo Borussia Dortmund

Jamie Gittens fechou com o Chelsea (Foto: Nicolas Tucat/Getty Images)

Gittens foi formado nas categorias de base do Manchester City e chegou ao Borussia Dortmund em 2020. Em cinco anos, disputou 76 partidas na Bundesliga e fez 12 gols. Na Champions League, disputou 23 jogos e marcou cinco vezes.

