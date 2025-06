Reforço do Manchester City revela desejo de vingança contra rival

Rayan Cherki chegou ao Manchester City com ambição, talento e uma provocação que promete apimentar ainda mais o clássico de Manchester na próxima temporada. Em entrevista ao New York Times durante a preparação do City para o Mundial de Clubes, o jovem francês, contratado por 35,5 milhões de libras junto ao Lyon, disparou: “Agora estou esperando o jogo (contra o United) para matar eles.”

A declaração, apesar de em tom figurado, escancara o desejo de vingança de Cherki por uma dolorosa derrota que sofreu com o Lyon diante do Manchester United, nas quartas de final da Liga Europa da última temporada. Na ocasião, o time francês chegou a estar vencendo por 4 a 2 na prorrogação mesmo com um jogador a menos — com direito a provocação de Cherki à torcida adversária ao segurar suas partes íntimas — mas acabou levando a virada por 5 a 4 nos minutos finais.

- Eu não gosto quando o Manchester United venceu o jogo contra o Lyon, porque sou lyonnais. Agora espero o jogo para matar eles - reforçou o meia-atacante de 21 anos, conhecido por sua personalidade forte e criatividade em campo.

Confiança e liberdade com Guardiola

A personalidade explosiva fora de campo é acompanhada por números expressivos dentro dele. Na temporada passada, Cherki acumulou 12 gols e 20 assistências com a camisa do Lyon, o que chamou a atenção de grandes clubes da Europa — incluindo Manchester United e Liverpool. Mas foi o contato com Pep Guardiola que selou o destino do jogador rumo ao Etihad Stadium.

- Quando falei com o Pep, ele disse que me queria muito. Foi muito claro quanto ao sistema e ao papel que eu teria. Ele me disse: ‘Quando você tiver a bola, está livre’. Isso é perfeito para mim - contou Cherki, animado com a possibilidade de atuar com liberdade criativa.

Com a iminente saída de Kevin De Bruyne para o Napoli, Cherki surge como o novo camisa 10 da equipe, atuando logo atrás de Erling Haaland. O francês, no entanto, não se vê como substituto direto do belga.

- Eu não sou o De Bruyne. Ele é uma lenda. Estou aqui para ajudar a equipe e escrever minha própria história - destacou.

Recusa ao PSG e gratidão ao Lyon

Apesar do assédio de outros gigantes europeus, incluindo o Paris Saint-Germain e o Fulham — que chegou a ter um acordo encaminhado — Cherki decidiu permanecer no Lyon até setembro de 2024, quando renovou seu contrato por mais três anos. A decisão, segundo ele, foi pensada para garantir ao clube uma compensação financeira adequada.

Rayan Cherki em campo pelo Lyon (Foto: Reprodução/Ligue 1)

Olho na Bola de Ouro

Em solo norte-americano, onde o City realiza a pré-temporada e se prepara para o Mundial de Clubes, Cherki se mostrou empolgado com o novo ambiente e com os colegas — especialmente com Rodri, a quem vê como um modelo a seguir.

- Quando você vê o Rodri, que ganhou a Bola de Ouro... com o Manchester City é possível. Estou aqui para isso - disse.

No centro de um elenco repleto de estrelas e sob o comando de um dos técnicos mais respeitados do mundo, Cherki não esconde a meta: vencer tudo. Mas antes de pensar em títulos, ele já tem um objetivo muito claro: deixar sua marca no clássico de Manchester.

Se depender da confiança, do talento e da vontade de vingança, Rayan Cherki promete ser um dos protagonistas da próxima temporada na Inglaterra. E, claro, alguém que os torcedores do Manchester United jamais esquecerão.