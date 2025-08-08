Mineirão negocia ‘naming rights’ e pode mudar de nome

O Mineirão está em negociações para a venda dos "naming rights" e, em breve, o Estádio Magalhães Pinto, pode ter um novo nome. A informação foi divulgada por Jacqueline Alves, diretora executiva da Minas Arena, durante participação na Conafut (Conferência Nacional de Futebol), realizada no Mineirão nesta sexta-feira (8).

continua após a publicidade

- É complicado porque o nome Mineirão é muito tradicional. Mas vai sair o “naming right” – afirmou Jacqueline Alves, otimista com o andamento das negociações.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A diretora também explicou que a administração do estádio trabalha para a venda de nomes de setores do Mineirão. Jacqueline Alves, no entanto, não estipulou prazo para essa venda dos “naming rights” ser concluída.

continua após a publicidade

A venda de “naming rights” tornou-se comum no futebol brasileiro nos últimos anos. O estádio do Atlético-MG é conhecido como Arena MRV desde a sua fundação. Em São Paulo, o Parque Antarctica, do Palmeiras, virou Allianz Parque; o Itaquerão, do Corinthians, mudou o nome para Neo Química Arena; o Morumbi virou em Morumbis, e o recém-reformado Pacaembu passou a se chamar Mercado Livre Arena Pacaembu.

Nesse tipo de contrato, as duas partes ganham. A empresa que adquire os direitos rebatiza o local e tem a marca exposta. Já a administração do estádio ganha outra forma de receita com a venda do “naming rights”.

continua após a publicidade

Diretora do Mineirão está otimista com renovação de parceria com o Cruzeiro

Contrato entre Cruzeiro e Minas Arena está prestes a ser renovado (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

A diretora executiva Jacqueline Alves também demonstrou otimismo com a negociação para a renovação de contrato do Mineirão com o Cruzeiro. A diretora disse que a administração do estádio prepara uma proposta para enviar ao clube celeste:

- O contrato está sendo desenhado. Estamos fazendo uma proposta para o Cruzeiro no intuito de parceria mesmo. Para ver se conseguimos atender aos anseios do clube. Ainda não apresentamos para o Cruzeiro. Já tivemos uma, duas conversas. Logo o torcedor terá notícias positivas – afirmou Jacqueline Alves, em entrevista à “Itatiaia”.

➡️Ingressos para Cruzeiro x Santos, domingo (10), no Mineirão, estão esgotados

O atual contrato do Cruzeiro com a Minas Arena termina no fim desta temporada.

- Nossa parceria com o Cruzeiro é muito boa, flui muito bem no dia a dia. O Cruzeiro participa, sugere na operação, indica fornecedores. O relacionamento está superpositivo. O intuito é dos dois ganharem com essa parceria – acrescentou a diretoria executiva do Mineirão.